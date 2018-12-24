علیرضا تختشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصفیه خانه شماره یک فاضلاب شهر پاوه در مدار بهره‌برداری قرار دارد، اظهار داشت: احداث این تصفیه خانه جمعیتی ۲۰ هزار نفری را تحت پوشش قرار داده است و از ظرفیت ۳۴۰۰ مترمکعب فاضلاب در روز برخوردار است.

وی افزود: تصفیه خانه شماره ۲ فاضلاب شهر پاوه با ظرفیت تصفیه ۱۷۰۰ مترمکعب فاضلاب در شبانه روز از دیگر پروژه های در دست افتتاح است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه گفت: این تصفیه خانه جمعیت ۱۰ هزار نفری را تحت پوشش قرار می دهد و در مساحت ۱.۵ هکتار در قسمت توسعه یافته این شهر در دست ساخت قرار گرفت که درحال طی مراحل پایانی آماده سازی جهت وارد مدار شدن است.

وی با تاکید بر اینکه تصفیه خانه مذکور در دهه مبارک فجر وارد مدار بهره‌برداری می شود، بیان کرد: تصفیه خانه شماره ۳ این شهر مربوط به توسعه طرح فاضلاب و در دست مطالعه است.