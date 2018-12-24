کتاب «از نفاق تا فرقه رجوی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب از نفاق تا فرقه رجوی با موضوع بازخوانی پرونده گروهک تروریستی منافقین به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
این کتاب که از مجموعه کتاب های جریاننگاشت و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۹۲ صفحه و در ۴ فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«روند تبدیل سازمان مجاهدین خلق به فرقهی رجویه»، «سیاهه جنایات منافقین»، «اولین انقلاب ایدئولوژیک» و «منافقین علیه انقلاب و مردم» عناوین فصل های ۴ گانه این کتاب هستند.
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «پیدایش سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) به دههی ۱۳۴۰ برمیگردد؛ زمانی که سه نفر از دانشجویان از عملکرد جبههی ملی و نهضت آزادی جهت براندازی رژیم شاهنشاهی اعلام نارضایتی کردند و به همین منظور و برای کار تشکیلاتی، در سال ۱۳۴۴، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را تأسیس کردند. این سازمان ابتدا بهصورت علنی فعالیت مهمی نداشت و بیشتر به کار تشکیلاتی و مطالعاتی در زمینهی سیاسی و ایدئولوژیک پرداخت تا بتواند هم مواضع ایدئولوژیک خود را محکم کند و هم اعضای تشکیلاتی خود را در سازمان افزایش داده و به عضوگیری بپردازد. با واقعهی سیاهکل، این سازمان فعالیت نظامی خود را در سال ۱۳۴۹ آغاز کرد.
این سازمان در سال ۱۳۵۰ مورد هجوم ساواک قرار گرفت و تا سال ۵۲ تعداد زیادی از اعضای آن دستگیر شدند، به زندان افتادند یا اعدام شدند. در بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴، تغییرات و اختلافاتی در سازمان اتفاق افتاد که سبب انشعاب در سازمان شد و منجر به تبدیل این سازمان به یک سازمان مارکسیستی گردید. در همین مدت، شماری از زندانیان این سازمان در زندانهای شاه تلاش کردند تا هویت مذهبی گذشتهی سازمان را حفظ کنند.
البته جدایی و انشعاب مجاهدین، ناگهانی و غیرقابلانتظار نبود، زیرا کسانی نظیر تقی شهرام و بهرام آرام چنین مباحث ایدئولوژیکی را مطرح و بر روی آن پافشاری میکردند. بسیاری از کسانی که به مارکسیسم گرویدند، از افراد مسلمان متعصب و معتقد به اصول توحید بودند، مانند روحانی و حقشناس که در تیم ایدئولوژی اصلی و اولیه عضویت داشتند یا پوران بازرگان، همسر حنیفنژاد، که از معتقدین به مذهب بود.»
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