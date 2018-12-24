جواد نکونام گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پیکان شد

به گزارش خبرنگار مهر پس از نتایج ضعیفی که مجید جلالی به همراه تیم پیکان در نیم فصل اول لیگ برتر گرفت، با توافق به عمل آمده بین او و مدیران باشگاه وی از سمت خود کنار رفت.

یحیی گل محمدی یکی از گزینه های مربیگری پیکان بود ولی در روزهای گذشته بحث حضور جواد نکونام به عنوان سرمربی پیکان بیشتر از هر مربی دیگری جدی شده و حتی گفته می شود با وی در این خصوص صحبت هایی هم به عمل آمده است.

قرار است ظرف چند روز آینده وضعیت نکونام برای سرمربیگری پیکان مشخص شده و اگر او با مدیران باشگاه به توافق برسد، نیم فصل دوم شاهد حضور جواد نکونام در نیمکت پیکان خواهیم بود.

تیم نساجی مازندران که نیم فصل اول را با هدایت جواد نکونام سپری کرد، از شرایط مدیریتی و مالی خوبی برخوردار نیست و به نظر می رسد این تیم در نیم فصل دوم با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. همین امر شاید در تصمیم گیری جواد نکونام تاثیرگذار باشد.