تصادف پراید و کامیون در محور فامنین ۳ کشته برجای گذاشت

سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دوشنبه در پی برخورد یک دستگاه سواری پراید با کامیون در محور فامنین ۳ سرنشین خودور پراید جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: با بررسی صورت گرفته مشخص شد سواری پراید از فامنین به سمت ساوه و کامیون ولو ۱۰ چرخ نیز از تهران به سمت کردستان درحال حرکت بوده است.

رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به اینکه علت این حادثه انحراف به چپ خودرو پراید بوده است، گفت: با بررسی وضعیت خودرو ها و همچنین گزارش عوامل پلیس راه مشخص شد که خودروی پراید با انحراف به چپ کامل در مسیر کامیون ولو قرار گرفته است.

وی افزود: با قرار گرفتن پراید در مسیر کامیون پهلوی خودرو پراید با کامیون برخورد می کند و متاسفانه هر سه سرنشین خودرو پراید در دم جان خود را از دست می دهند.

امدادگر جمعیت هلال احمر استان همدان نیز گفت: این حادثه در جاده قدیم شهرستان فامنین رخ داد که متاسفانه ۳ زن ذر دم فوت شدند.

علی شعبانی عنوان کرد: اجساد این تصادف با دستگاهای هیدرولیک از داخل خودرو پراید رهاسازی شدند و پایان عملیات امداد ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد بود.