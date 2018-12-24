پنج نامزد نهایی جایزه دکتر مجتبایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج رساله راهپیدا کرده به مرحله نهایی داوری هشتمین دوره جایزه دکتر فتحالله مجتبایی توسط دبیرخانه این جایزه معرفی شدند.
به این ترتیب، هیات داوران هشتمین دوره جایزه دکتر مجتبایی از میان ۲۳ رساله ارسالی به دبیرخانه، پنج رساله را شایسته راهیابی به مرحله پایانی این جایزه دانستند که عناوینشان عبارت است از:
۱. «جایگاه نقد بلاغی ـ رتوریکی در نظریهها و مطالعات ادبی»، نوشته محمد احمدی، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر تقی پورنامداریان
۲. «تصحیح انتقادی متن تمهیدات عینالقضات همدانی بر اساس نسخههای معتبر»، نوشتهی مینا حفیظی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادان راهنما: دکتر تقی پورنامداریان و دکتر محمدرضا نصیری
۳. «بهشت و دوزخ نزد عارفان مسیحی و مسلمان، مقایسهی دیدگاههای امانوئل سودنبرگ و مولوی»، نوشتهی حبیب بشیرپور، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما: دکتر شهرام پازوکی
۴. «بررسی لغات و اصطلاحات دیوانی در متون آموزش استیفای دورهی مغول و تیموری (باتاکید بر لطایف شرفی، سعادت نامه، قانونالسعاده و رساله فلکیه)»، نوشتهی نفیسه ایرانی، دانشگاه خوارزمی، استاد راهنما: دکتر محمد شادرویمنش
۵. «مقایسهی نقش زن در داستانهای ادبیات عامه با داستانهای ادبیات کلاسیک فارسی پیش از دورهی صفویه (با تاکید بر سمک عیار، دارابنامه، فیروزشاهنامه، ابومسلمنامه، سندباد نامه، طوطینامه، مرزباننامه و گلستان)»، نوشتهی زهرا محمدحسنی صغیری، دانشگاه شهید چمران اهواز، استاد راهنما: دکتر منوچهر تشکری
مراسم اختتامیه و اهدای جایزه به رساله برگزیده این جایزه، ۲۵ دی ماه برگزار میشود.
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