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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان:

۱۵۰ پروژه طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار زنجان اجرا می شود

۱۵۰ پروژه طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار زنجان اجرا می شود

زنجان-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به اجرای طرح هادی در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: ۱۵۰ پروژه طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان زنجان امسال اجرا می‌شود.

سجاد صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح هادی در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و افزود: ۱۵۰ پروژه طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان زنجان امسال اجرا می‌شود. 

وی به صدور سند روستایی و شهری اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ نیز حدود دو هزار و ۵۸۴ جلد سند روستایی و شهری صادرمی‌شود. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: بازنگری طرح هادی روستایی در ۳۳روستای استان زنجان هم امسال انجام می‌شود. 

صنعتی منفرد تأکید کرد: برنامه‌ریزی جهت مقاوم‌سازی و بهسازی سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی، اعطای تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم‌سازی باکار مزد ۵ درصد تا سقف ۲۵ میلیون تومان به واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، احداث۸۴ واحد مسکونی خانوارهای دو معلول روستایی با کمک حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی و اعطای کمک‌های بلاعوض به میزان یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان از برنامه‌های مهم بنیاد مسکن استان در حوزه بازسازی مسکن روستایی است. 

وی افزود: تاکنون ۷۳۱ میلیون تومان کمک های بلاعوض در حوزه روستایی پرداخت‌شده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: دولت تدبیر و امید به اجرای طرح هادی در روستاها جدی است  و در استان زنجان طرح هادی تاکنون به خوبی اجراشده است. 

صنعتی منفرد بابیان اینکه استان زنجان یک منطقه حادثه‌خیز است، ابراز کرد: در این خصوص بنیاد مسکن با اجرای طرح هادی مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی را تقویت می‌کند.

وی افزود: اجرای طرح هادی از سال ۸۴ شروع و تاکنون در استان زنجان این طرح به خوبی اجراشده است و در این میان توجه به اجرای طرح هادی در روستاها باعث ماندگاری روستاییان در روستاها می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان ابراز کرد: استان  زنجان در تهیه و اجرای طرح‌های هادی در روستاها نسبت به میانگین کشور عملکرد بسیار خوبی دارد. 

کد مطلب 4493594

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