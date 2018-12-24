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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

بنیامین نتانیاهو:

لازم باشد حملات خود را به سوریه تشدید خواهیم کرد

لازم باشد حملات خود را به سوریه تشدید خواهیم کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی جنگ طلبانه اعلام کرد که تل آویو در صورت لزوم حملات خود را به سوریه تشدید خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل با اعلام اینکه سیاست تل آویو در قبال سوریه با خروج نیروهایی آمریکایی تغییر نخواهد کرد، گفت: اگر شرایط ایجاب کند، تل آویو عملیات خود را در سوریه گسترش می دهد.

نتانیاهو در نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی افزود که تصمیم آمریکا برای خروج دو هزار نظامی خود از سوریه سیاست ما را در آنجا تغییر نخواهد داد.

وی در ادامه اتهامات خود علیه ایران مدعی شد: تل آویو به تلاش برای جلوگیری از نفوذ ایران در سوریه ادامه می دهد. همکاری با آمریکا در عرصه های مختلف اعم از عملیاتی، اطلاعاتی و بسیاری از زمینه های امنیتی ادامه دارد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: عملیات سپر شمال در مرز لبنان برای انهدام تونل های حزب الله ادامه خواهد یافت. این عملیات به اهداف خود دست یافته و طبق جدول زمانبندی شده، پیش می رود.

هاآرتص می نویسد: سخنان تازه نتانیاهو در پی اظهارات فرمانده ارتش آن کشور مطرح شده، که گفته بود تحولات اخیر چشمگیر هستند ولی نه به‌ شکل فوق‌العاده‌ای که ممکن است به‌ نظر آید. ‌

وزیر اطلاعات اسرائیل اخیرا گفته بود: برای ما بهتر می‌بود که وجود نظامیان آمریکایی همچنان حائلی میان سوریه با عراق ایجاد می‌کرد تا مانع از پیوستن زمینی شیعی (از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان) شود».

کد مطلب 4493609
عبدالحمید بیاتی

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