دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر در ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید عالی پور اظهار داشت: به منظور برخورد با سودا گران مرگ و مبارزه با هنجار شکنان وحفظ سلامت جامعه طرح ارتقای پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح شهرستان اجرا وتعداد پنج سوداگر مرگ دستگیرشدند.

وی گفت: دستگیرشده گان از خرده فروشان اصلی موادمخدروهمگی دارای سوابق کیفری بودند که در سه عملیلت موفق پلیسی دستگیرشدند و مقادیری از انواع موامخدر مخدر صنعتی و سنتی از آنان کشف و ضبط شد.

سرهنگ عالی پور افزود: این طرح توسط پلیس مبارزه با موادمخدر و یگان های اجرایی شهرستان به مرحله اجرا در آمد واجرای این طرح ها در آینده نیز ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان در پایان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده تحویل دادسرا شدند ازشهروندان درخواست کرد در اجرای این طرح ها پلیس را با گزارش اخبار در زمینه تهیه،توزیع و فروش مواد مخدر از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ همراهی کنند.