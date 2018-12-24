به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای قهرمانی بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی یادواره شهدای شهرستان امیدیه در حالی طی روزهای یکم تا ششم بهمن ماه به میزبانی امیدیه برگزار می شود که هیأت های وزنه برداری استانها تا ۱۶ دی ماه فرصت دارند لیست اسامی تیم خود را با ذکر رکوردهای تقریبی، تکمیل و به فدراسیون ارسال کنند. فدراسیون اعلام کرده تیم هایی که بعد از تاریخ مذکور اعلام آمادگی کنند، حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.

جلسه تاییدیه نهایی نیز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه یکم بهمن ماه برگزار می شود که حضور مربی یا سرپرست تیم در این جلسه الزامی است. تغییرات نهایی در ترکیب تیمها در جلسه تأییدیه نهایی صورت خواهد گرفت و در کنگره مسابقات هیچ گونه تغییری در ترکیب تیم ها داده نخواهد شد. کنگره مسابقات نیز رأس ساعت ۲۱ روز دوشنبه یکم بهمن ماه تشکیل می شود.

رکوردهای ورودی اوزان دهگانه نیز به شرح زیر است:

دسته ۵۵ کیلوگرم با رکورد ورودی ۱۷۰ کیلوگرم

دسته ۶۱ کیلوگرم با رکورد ورودی ۲۰۰ کیلوگرم

دسته ۶۷ کیلوگرم با رکورد ورودی ۲۳۰ کیلوگرم

دسته ۷۳ کیلوگرم با رکورد ورودی ۲۴۵ کیلوگرم

دسته ۸۱ کیلوگرم با رکورد ورودی ۲۷۰ کیلوگرم

دسته ۸۹ کیلوگرم با رکورد ورودی ۲۹۰ کیلوگرم

دسته ۹۶ کیلوگرم با رکورد ورودی ۳۱۰ کیلوگرم

دسته ۱۰۲ کیلوگرم با رکورد ورودی ۳۲۰ کیلوگرم

دسته ۱۰۹ کیلوگرم با رکورد ورودی ۳۳۰ کیلوگرم

دسته ۱۰۹+ کیلوگرم با رکورد ورودی ۳۴۰ کیلوگرم



با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این مسابقات از ورزشکاران تست دوپینگ به عمل خواهد آمد. ورزشکارانی که نامشان در لیست تیم های شرکت کننده در جلسه تائیدیه ثبت شده موظفند در زمان مسابقات در محل مسابقات حضور داشته باشند، لذا چنانچه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ورزشکاری را جهت انجام تست دوپینگ احضار کند، عدم حضور ورزشکار به منزله مثبت اعلام شدن تست دوپینگ نامبرده خواهد بود.