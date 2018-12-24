حسن جهانشاهلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید سرزده از کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان فردیس، اظهار کرد: این کمپ‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

وی با تأکید بر اینکه بهزیستی موظف به نظارت و رسیدگی به وضعیت کمپ‌ها است، گفت: آنچه مشاهده می‌شود غیرازاین است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس در ادامه بابیان اینکه کمپ‌های بازدید شده فردیس تحت نظر بهزیستی این شهرستان فعالیت می‌کنند، تأکید کرد: وضعیت کار معتادان در این کمپ‌ها نامناسب است، افراد ساکن در این کمپ‌ها از ساعت ۹ و نیم صبح تا ۱۱ شب‌کار بسته‌بندی کارتن را انجام می‌دهند.

جهانشاهلو اضافه کرد: در مکان کوچک که تختخواب‌های کمی دارد حدود ۱۲۰ نفر زندگی می‌کنند و این نشان می‌دهد که اوضاع نامناسبی دارند.

وی با اشاره به ضرب‌وجرح سه معتاد در یکی از کمپ‌هایی که بازدید کرده است، گفت: این سه معتاد را برای درمان از کمپ خارج کرده‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس با اشاره به اینکه بهزیستی موظف است اوضاع کمپ‌ها را سامان بخشد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما به‌عنوان دادستان چه دستوراتی در این راستا اتخاذ کردید؟ گفت: اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا انجام می‌شود.