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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

معاون استاندار ایلام:

کاخ فلاحتی ایلام بازسازی می شود

کاخ فلاحتی ایلام بازسازی می شود

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: کاخ و باغ ایرانی اسلامی فلاحتی ایلام بازسازی می شود.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاخ فلاحتی یکی از مجموعه های تاریخی و قدیمی شهر ایلام است که سالهاست به دلیل برخی از مشکلات در دسترس مردم قرار نگرفته است.

وی گفت: هم اکنون ساختمان اداری جهاد کشاورزی استان در این محل قرار دارد و قرار است به زودی با همکاری چند دستگاه اجرایی در دسترس مردم قرار گیرد.

کرمی با اشاره به اینکه قرار است در سه فاز این کاخ بازسازی و در دسترس مردم قرار گیرد، گفت: مقدمات احیای مجموعه کاخ و باغ اسلامی فلاحتی فراهم شده و به زودی مردم از مزایای این طرح که ترکیبی از آثار تاریخی و یاد آور محله های قدیمی و فضای سبز و ... در دل شهر است، استفاده می کنند.

معاون استاندار ایلام با اشاره به تخصیص اعتبار از سوی استانداری ایلام ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ایلام برای تملک، احیاء و بهسازی اظهار داشت: مجموعه کاخ و باغ ایرانی اسلامی فلاحتی پس از تحویل از جهاد کشاورزی، ساختمانهای مجاور آن تخریب و بعد از اجرای پروژه های مصوب طرح و برداشتن دیوارهای اطراف احیاء می شود.

کد مطلب 4493629

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