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۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

/ با همکاری دانشگاه MIT صورت می گیرد /

ساخت نخستین شهر هوشمند جهان در عربستان

ساخت نخستین شهر هوشمند جهان در عربستان

نخستین شهر هوشمند جهان با تلاش و همکاری دانشمندان دانشگاه MIT در عربستان ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شهر KAEC نام دارد و پس از نخستین تماس ها دیدارهای انجام شده میان هیات عالی رتبه ای از دانشمندان دانشگاه MIT و مقامات ارشد دولت عربستان، ساخته خواهد شد.

به گفته کارشناسان، این شهر نخستین شهر واقعی مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهان خواهد بود که در مساحتی بیش از 168 میلیون متر مربع ساخته شده و در آن ساخت لنگرگاه مدرن کشتی رانی، منطقه صنعتی، مناطق ساحلی، منطقه تجاری مرکزی، حوزه آموزشی و منطقه مسکونی در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش گلف دیلی نیوز، شرکت سرمایه گذاریSaudi Arabian General  به عنوان تسهیل کننده طرف سعودی این قرار داد برگزیده شده است.

کد مطلب 449363

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