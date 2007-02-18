ساخت نخستین شهر هوشمند جهان در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این شهر KAEC نام دارد و پس از نخستین تماس ها دیدارهای انجام شده میان هیات عالی رتبه ای از دانشمندان دانشگاه MIT و مقامات ارشد دولت عربستان، ساخته خواهد شد.
به گفته کارشناسان، این شهر نخستین شهر واقعی مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهان خواهد بود که در مساحتی بیش از 168 میلیون متر مربع ساخته شده و در آن ساخت لنگرگاه مدرن کشتی رانی، منطقه صنعتی، مناطق ساحلی، منطقه تجاری مرکزی، حوزه آموزشی و منطقه مسکونی در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش گلف دیلی نیوز، شرکت سرمایه گذاریSaudi Arabian General به عنوان تسهیل کننده طرف سعودی این قرار داد برگزیده شده است.
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