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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

استاندار تهران:

باید زمینه حضور بیش از پیش بانوان در جامعه را فراهم کرد

باید زمینه حضور بیش از پیش بانوان در جامعه را فراهم کرد

تهران- استاندار تهران گفت: باید زمینه حضور بیش از پیش بانوان در جامعه را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی تدوین برنامه اقدام مشترک ویژه تشکل های اجتماعی طی سخنانی گفت: دستیابی به توسعه مطلوب توأم با رفاه نیازمند دستیابی به همه ظرفیت های انسانی فارغ از هر نوع گرایش سیاسی است.

وی گفت: نیمی از جمعیت کشور بانوان هستند و نباید جامعه را از حضور آنان محروم کنیم.

استاندار تهران با بیان این که برای مقابله با آسیب های اجتماعی روش های اجتماعی درمانی نیاز است، گفت: مردم نهاد کردن اقتصاد در شکل گیری جامعه مدنی زمینه رشد احزاب و سازمان های مردم نهاد را فراهم می کند.

وی سپس با تاکید بر وحدت در جامعه گفت: وحدت به راحتی قابل تحقق نیست، اما با فراگیر سازی تشکل های مردم نهاد و شکل گیری احزاب قانونی، وحدت محقق می شود.

کد مطلب 4493630

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      زنان همیشه در جامعه حضور داشته اند...فقط نیاز داریم که فرصت های داشته باشند برای حضور در راس امور.

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