به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: این مانور روز چهارشنبه پنجم دی ماه همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در اطراف روستای بحیری از توابع بخش مرکزی برگزار می شود.
وی افزود: این مانور در راستای ایجاد آمادگی بیشتر تیم های امداد نجات و واکنش سریع در حوادث و تمرین و آماده سازی اعضاء برای مقابله با حوادث واقعی است.
نادری ادامه داد: برگزاری چنین مانورهایی نقش بسزایی در رفع نواقصات دارد تا ظرفیت ها را بسنجیم و در حوادث بهتر تصمیم گیری کنیم.
فرماندار دشتی با بیان اینکه این مانور بدلیل استانی بودن از ظرفیت شهرستانهای معین نیز استفاده می شود، ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی در برگزاری این مانور مشارکت و همکاری داشته باشند.
وی بر ضرورت فعال شدن کارگروه ها در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: در روند تدوین سند جامع بحران شهرستان دشتی تسریع شود.
نادری اضافه کرد: آموزش های اولیه به صورت عمومی در روستاها برگزار شود که اگر خدای نکرده حادثه ای رخ داد تا آمدن نیروهای امدادی مردم خودشان بتوانند اقدامات اولیه را انجام بدهند.
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