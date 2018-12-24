به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: این مانور روز چهارشنبه پنجم دی ماه همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در اطراف روستای بحیری از توابع بخش مرکزی برگزار می شود.

وی افزود: این مانور در راستای ایجاد آمادگی بیشتر تیم های امداد نجات و واکنش سریع در حوادث و تمرین و آماده سازی اعضاء برای مقابله با حوادث واقعی است.

نادری ادامه داد: برگزاری چنین مانورهایی نقش بسزایی در رفع نواقصات دارد تا ظرفیت ها را بسنجیم و در حوادث بهتر تصمیم گیری کنیم.

فرماندار دشتی با بیان اینکه این مانور بدلیل استانی بودن از ظرفیت شهرستانهای معین نیز استفاده می شود، ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این مانور مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی بر ضرورت فعال شدن کارگروه ها در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: در روند تدوین سند جامع بحران شهرستان دشتی تسریع شود.

نادری اضافه کرد: آموزش های اولیه به صورت عمومی در روستاها برگزار شود که اگر خدای نکرده حادثه ای رخ داد تا آمدن نیروهای امدادی مردم خودشان بتوانند اقدامات اولیه را انجام بدهند.