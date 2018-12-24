اشاعه زبان فارسی در جهان به اهداف جایزه فرشته افزوده شده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ جایزه فرشته که تا به حال چهار دوره برگزاری را پشت سر گذاشته، امسال برای پنجمین دوره‌اش فراخوان داد و قرار است مراسم اختتامیه این دوره ابتدای سال ۹۸ برگزار شود. یکی از خبرهایی که درباره پنجمین دوره این جایزه منتشر شد، بین‌المللی شدن آن بود.

از دوره چهارم این جایزه، کتاب آثار برگزیدگان، علاوه‌ بر زبان فارسی، به زبان انگلیسی هم منتشر شد. آثار بخش عکس هم که در دوره‌های اخیر به جایزه اضافه شده بود، در کشورهای دیگر نیز به نمایش گذاشته شد و نمایشگاه‌هایی در این باره در چند شهر خارجی برگزار شد.

سیدصالح بهشتی مدیر شهرکتاب فرشته که برگزاری این جایزه را به عهده دارد، درباره رویکرد برگزاری بین‌المللی این رویداد به خبرنگار مهر، گفت: در سرتاسر جهان بیش از ۲۰۰ میلیون نفر به‌زبان فارسی صحبت می‌کنند اما به‌رغم موقعیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی ایران، هیچ‌گاه از این ظرفیت‌ بهره‌برداری نشده است. این در حالی است که مهم‌ترین شیوه‌های دیپلماسی فرهنگی، بهره‌مندی درست از چنین ظرفیت‌هایی است.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی و اولیه ما در جایزه فرشته، بحث گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و استعدادیابی است که از این دوره باتوجه به ظرفیت‌های پیش‌رو، اشاعه زبان فارسی نیز به اهداف اصلی جایزه افزوده شد. بنابراین دلیل بین‌المللی شدن این جایزه از یک‌طرف گستره زبان فارسی در سطح جهان است و از طرف دیگر، ایجاد فضایی برای غیرفارسی زبانانی است که در حوزه ادبیات فارسی مشغول فعالیت هستند تا فرصتی برای ارائه آثارشان داشته باشند. البته این حرف، به این‌معنا نیست که حق نویسندگان جوان ایرانی پایمال شود، بلکه این اتفاق قرار است در یک شرایط برابر برای همه رخ دهد.

مدیر شهر کتاب فرشته در ادامه درباره تمهیدات در نظر گرفته شده جایزه فرشته در خارج از کشور، گفت: تاکنون هماهنگی‌هایی با چندموسسه فرهنگی بین‌المللی و برخی سفارتخانه‌ها و موسسات آموزشی صورت گرفته که از آن‌جمله می‌توان به موسسه «اکو» و سفارتخانه‌های هند و اتریش، دانشگاه‌هایی در اسپانیا، استرالیا، کانادا و ... اشاره کرد. در واقع هدف این بود تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه، در سطح جهانی اطلاع‌رسانی شود. بخش اعظم هماهنگی‌ها در این زمینه صورت گرفته و در تلاش هستیم که کار با سرعت بیشتری و در گستره وسیع‌تری ادامه پیدا کند. البته در دوره سوم جایزه فرشته، شرکت‌کنندگان ایرانی مقیم کشورهای خارجی را داشتیم که حتی میان ده برگزیده این رویداد قرار گرفتند اما امروز، هدف این است که غیرایرانی‌های فارسی‌زبان و یا حتی غیرفارسی‌زبانان هم امکان شرکت در جایزه فرشته را داشته باشند. در بخش عکس نیز طبعا هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و از تمامی کشورها امکان شرکت در این جایزه وجود دارد.

بهشتی در پایان گفت: در حال حاضر بسیاری از آثار ادبی ما در کشورهای مختلف به زبان‌های مختلف ترجمه می‌شوند. این نشان می‌دهد که آنها توانسته‌اند زبان فارسی را درست درک کنند و شاید همین نکته کمک کند تا در نوشتن داستان به زبان فارسی مهارت بیشتری کسب کنند. آن‌چه که این‌میان، حائز اهمیت است، فراهم آمدن بستری است که غیرفارسی‌زبان‌ها هم فرصت ارائه آثار خود را داشته باشند اما در نهایت قضاوت با داوران مسابقه و اعضای هیأت انتخاب است.