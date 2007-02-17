  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۳۹

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد :

زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون معادل کارشناسی

کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون دارندگان مدرک معادل کارشناسی سال 85 صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه 10 اسفند ماه در حوزه های توزیع کارت توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش داوطلبان می توانند جهت دریافت کارت خود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت اعتباری ثبت نام آزمون به محل های تعیین شده مراجعه کنند .

به داوطلبان علاوه بر کارت ورود به جلسه یک برگ راهنما داده خواهد شد که باید به دقت مطالعه شده و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و بر اساس حوزه های امتحانی که به ضمیمه برگ راهنما به داوطلب داده می شود، حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند.

اطلاعات کامل تر در این خصوص در نشریه پیک سنجش این هفته منتشر خواهد شد .

به گزارش مهر، آزمون راس ساعت 15 روز شنبه 12 اسفند ماه در شهرستان محل توزیع کارت برگزار می شود.

کد مطلب 449364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها