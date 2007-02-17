زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون معادل کارشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش داوطلبان می توانند جهت دریافت کارت خود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت اعتباری ثبت نام آزمون به محل های تعیین شده مراجعه کنند .

به داوطلبان علاوه بر کارت ورود به جلسه یک برگ راهنما داده خواهد شد که باید به دقت مطالعه شده و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و بر اساس حوزه های امتحانی که به ضمیمه برگ راهنما به داوطلب داده می شود، حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند.

اطلاعات کامل تر در این خصوص در نشریه پیک سنجش این هفته منتشر خواهد شد .

به گزارش مهر، آزمون راس ساعت 15 روز شنبه 12 اسفند ماه در شهرستان محل توزیع کارت برگزار می شود.