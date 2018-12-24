تعیین تکلیف غرامت شهدای مسجدالحرام/ افزایش ظرفیت اعزام زائران حج

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان در اولین نشست خبری خود در جمع رسانهها در مورد غرامت شهدای مسجدالحرام اظهار داشت: بر اساس رایزنیهای انجام شده با طرف عربستانی، چک غرامت شهدای مسجدالحرام به نماینده سازمان ملل پرداخت شده و به زودی در اختیار ایران قرار میگیرد.
وی همچنین در خصوص غرامت شهدای منا نیز گفت: پس از مشخص شدن غرامت شهدای مسجدالحرام، در خصوص غرامت شهدای منا نیز تعیین تکلیف میشود که این موضوع نیز در تفاهمنامهای که با عربستان منعقد شده، درج شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره تعداد شهدای منایی که محل دفنشان مشخص نبود، افزود: از ۱۰ نفر، ۵ نفر به طور قطعی محل دفنشان مشخص شد، ۵ نفر بعدی نیز ۵۰ درصد تشخیص داده شد و وضعیت سه تن از شهدای مسجدالحرام مشخص نشده که پس از رایزنیها، تکلیف آنها را نیز مشخص خواهیم کرد.
رشیدیان از افزایش ظرفیت اعزام زائران حج تمتع در سال ۹۸ خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با طرف سعودی، ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سال آینده اعزام خواهند شد که البته درخواستی مبنی بر افزایش سهمیه ۱۰ هزار نفری را نیز پیشنهاد دادیم که امیدواریم ظرف دو ماه آینده تکلیف آن مشخص شود تا ما بتوانیم در فراخوان اعزام افزایش ظرفیتها را نیز داشته باشیم.
وی تصریح کرد: سال گذشته افزایش ۱۵ هزار نفری پیشنهاد شده بود که با ۳۰۰۰ نفر آن موافقت شد اما به دلیل اینکه طرف عربستان دیر آن را اعلام کرد فقط توانستند ۱۰۰۰ نفر را اعزام کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین در مورد مشکل اسکان، تغذیه، حمل و نقل و ... زائران تمتع گفت: طرف عربستان قول مساعد برای پیگیری این موضوعات داده است.
رشیدیان ادامه داد: در تفاهمنامه دوجانبه، حمایت کنسولی از اتباع ایرانی، پیگیری و قرار شد از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع مستقر شود و همچنین نسبت به صدور ویزا سه نفر حافظ منافع در جده پیگیری انجام شد و طرف عربستان قول داد که دفتر نمایندگی حج در عربستان ایجاد شود.
به گفته وی، همچنین یکی دیگر از مفاد تفاهمنامه این بود که انگشتنگاریهایی که در فرودگاه از زائران ایرانی انجام میشد، سال آینده در ایران انجام شود و ما فایل آن را برای عربستان ارسال کنیم تا معطلی حجاج در فرودگاه عربستان به حداقل برسد.
رئیس سازمان حج و زیارت در مورد ارائه خدمات درمانی به زائران در بیمارستانهای عربستان گفت: یکی دیگر از مسائلی که در مذاکره با طرف عربستان مورد تأکید قرار گرفت، این بود که خدمات درمانی به زائران ایرانی در بیمارستانهای عربستان به شکل خوبی ارائه شود چرا که سال گذشته به دلیل ناهماهنگیهای ایجاد شده در عربستان، به زائران ایرانی خدمات داده نمیشد. همچنین رفع مشکلات در مشاعر مقدسه در عربستان تأکید شد و زمانهای رمی جمرات زائران متناسب با شرایط آب و هوا و شلوغی و ازدحام در نظر گرفته شود.
وی به امنیت زائران ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: امنیت یکی از موضوعاتی است که در تفاهمنامه قید شده است که هر سال نیز مورد تأکید قرار میگیرد و امسال نیز به این موضوع تأکید شد.
به گفته رشیدیان، همچنین برای حمایت از حجاج ایرانی، علاوه بر سه نفر در کنسولگری، سه نفر در دفتر حافظ منافع ایران که برای اولینبار در جده مستقر میشوند، ۱۰ نفر از اعضای وزارت خارجه به عنوان نماینده کنسولی نیز که سال گذشته ویزای آنها مورد تائید قرار نگرفت، ویزاهایشان تائید شود که طرف عربستان نیز پذیرفت.
رئیس سازمان حج و زیارت در مورد اعزامهای عمره افزود: مذاکراتی که اخیراً در عربستان انجام شد، در خصوص حج آینده بود اما موضوع عمره تابع شرایط سیاسی بین دو کشور است و شرایط ایران نیز تغییری با قبل نکرده است. انتظار ما این است که برای عمره امنیتی همانند حج تضمین شود و مشکلی که برای عمرهگذاران در سنوات قبل پیش آمد که منجر به تعطیلی آن شد، تضامینی برای به وجود نیامدن آن مشکلات داده شود و سپس نسبت به راهاندازی آن اقدام خواهیم کرد. امیدواریم شرایط پیشرو، شرایط مناسبی را برای عمره عمرهگذاران فراهم کند.
وی در مورد مسائلی که خبرنگاران مانند لپتاب، تبلت و ... با خود به عربستان میبرند نیز گفت: با توجه به اینکه خبرنگاران باید بتوانند آزادی عمل برای اطلاعرسانی داشته باشند، با طرف عربستان صحبت شد و طبق تفاهمنامه باید اسامی خبرنگاران و تجهیزاتی که قرار است با خود ببرند، به آنها اعلام کنیم تا مجوز لازم صادر شود.
رشیدیان همچنین درباره مشکلاتی که سال گذشته برای تبلتهای برخی از زائران به وجود آمد، اظهار داشت: وزارت حج عربستان اعلام کرد که در این موضوع دخالتی ندارد و کاملاً امنیتی است اما قرار شد هماهنگی و پیگیریهای بیشتری انجام دهد که البته آنها اعلام کردند برخی از تبلتها قفلهایی داشتند که آنها نتوانستند باز کنند به همین دلیل مدت زمان طولانی این تبلتها را نگه داشتند و در نهایت سه تبلت باقی ماند که آن را بازمیگردانند.
رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش ۸۰ درصدی حمل و نقل در عربستان خبر داد و گفت: در مذاکراتی که داشتیم، متوجه شدیم که قیمت حمل و نقل بیش از ۸۰ درصد در عربستان افزایش داشته که این موضوع به هیچ وجه مورد قبول ما نیست و مخالفت خود را اعلام کردیم چرا که اگر این افزایش قیمت ایجاد شود، باعث بروز مشکلات جدی برای حجاج ما خواهد شد.
وی در مورد مدت حضور زائران ایرانی در طول حج افزود: مدت زمان اعزام ۲۸ تا ۴۲ روز است و بر اساس توافقی که صورت گرفته، ۵۰ درصد پروازها با عربستان و ۵۰ درصد با ایران است.
رشیدیان در خصوص نرخ پروازهای هواپیمایی تصریح کرد: نرخی که برای پروازهای هوایی مطرح میکنند، بر اساس قوانین باید شرایط یکسان برای همه حجاج فراهم شود و ما برای پروازهای داخلی نیز قیمتی را مشخص کردیم که امیدواریم با همکاری شرکتهای داخلی، با افزایش قیمت مواجه نشویم.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: همچنین به طرف سعودی اعلام کردیم که شرکتهای هواپیمایی آنها با پول ایرانی نرخها را تعیین کنند و قرار بر این شد که در جلسات آینده این موضوع را دنبال و به سرانجام برسانیم که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی در مورد قیمتهای حج ۹۸ اظهار داشت: چنانچه افزایش قیمت در بخش حمل و نقل و برخی حوزههای اقامتی و خدماتی در حج را در نظر نگیریم، هزینههایی بین ۳۱۰۰ تا ۳۳۰۰ دلار خواهد بود که حداقل سه تا پنج میلیون هزینه داخلی حجاج خواهد بود. همچنین در راستای تأمین ارز نیز به صورت مفصل نماینده بعثه با معاون اول رئیسجمهور و ... مذاکراتی را انجام دادند و به دنبال این هستیم که بتوانیم به نرخ مناسبی برای تأمین هزینه حجاج برسیم که البته هنوز نهایی نشده و ما راهکارهایی داریم که باید برای کم شدن هزینهها در نظر بگیریم و سیاستهای انقباضی هم در حوزه سازمان و سایر دستگاهها دنبال میکنیم تا قیمت پروازها را همان قیمت سال گذشته نگه داریم و افزایش قیمت نداشته باشیم تا هزینه اضافی به حجاج تحمیل نشود.
به گفته رشیدیان، همچنین راهکارهای دیگری نیز با طرف عربستان مانند پیدا کردن امکاناتی که در عین سهولت و ارائه خدمات مناسب، با قیمت مناسبتری ارائه شود را داشتهایم که امیدواریم به تفاهم برسیم.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: برای تأمین ارز مورد نیاز و انتقال آن به عربستان نیز با وزیر حج سعودی صحبت کردیم که علیرغم مشکلات سالهای قبل، امسال قول دادند که شرایطی را فراهم کنند که سریعتر پول به حساب حج عربستان ریخته شود و با مذاکراتی که رئیسجمهور در سفر اخیر خود به ترکیه انجام داد، بتوانیم پول را حواله کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۰ هزار نفر اطلاعاتشان در سامانه حجاج ثبت و اصلاح شده است، تصریح کرد: در آینده نزدیک فراخوان خواهیم داد و احتمال زیاد نیمه تیرماه ۹۸ اعزامها انجام خواهد شد.
رشیدیان همچنین در مورد افزایش ظرفیت اعزام تأکید کرد: در مذاکرات اخیر پیشنهاد افزایش ظرفیت ۱۰ هزار نفری را دادهایم که قرار است در کمتر از دو ماه آینده با هر تعدادی که موافقت کردند، اعلام کنند تا ما نیز بتوانیم نسبت به اعزام زائران اقدام نماییم.
رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: سال ۹۷ بیش از ۸۱ هزار نفر زائر اعزام شدند که سال ۹۸، ۸۴ هزار نفر اعزامها افزایش پیدا خواهد کرد البته با در نظر گرفتن نیروهای خدماتی، تعداد زائران به ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر میرسد.
