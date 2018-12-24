ضرورت تقویت حس مشارکت در جوانان هشترودی

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان هشترود از عدم حضور جوانان در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه در سالهای قبل مشکلاتی در شهرستان از بابت پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان داشتیم گفت: اقدامات صورت گرفته توسط بانکها در پرداخت نزدیک به ۱۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۸۹۶ نفر از جوانان شهرستان قابل تقدیر و ستودنی است.
وی احداث، ایجاد و راهاندازی خانه جوانان هشترود را از ضرورتهای اصلی شهرستان برشمرد و افزود: بسیاری از مسائل و مشکلات جوانان در حوزههای مختلف، سیاسی و اجتماعی همچنین ایجاد و راهاندازی سمنها وNGO ها در قالب این خانه قابل سازماندهی است.
امینیان همچنین تاکید کرد: این خانه باید در جای مناسب شهر قرار داشته باشد و اقدامات لازم برای جانمایی زمین، توسط اداره راه و شهرسازی و شهرداری حداکثر تا پایان هفته جاری انجام شود.
امینیان با انتقاد از این مسئله که چرا در جلسهای که قرار است تصمیمگیری پیرامون مسائل جوانان باشد خود جوانان حضور ندارند گفت: اگر جلسات ستاد ساماندهی جوانان به این شکل ادامه یابد ما در مقام تصمیمگیرندگان نتایج تصمیماتمان از واقعیت فاصله خواهد داشت. تصمیمات صرفا به منظور رفع تکلیف و از سر اجبار خواهد بود
وی خواست تا جلسات در حضور جوانان منتخب شهرستان در حوزههای مختلف فرهنگی، ورزشی، علمی، هنری و ... برگزار شود تا با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شده و نکته نظرات آنها در خصوص چگونگی برون رفت از مشکلات را دریافت که این امر منجر به تقویت حس مشارکت در جوانان شده و مشارکت تاثیر دوگانهای در حل مشکلات جوانان و همزمان مشکلات شهرستان خواهد داشت.
فرماندار هشترود از فقر موجود در برگزاری برنامههای با نشاط و مفرح در شهرستان انتقاد کرد و گفت: عدم برنامهریزی در داشتن برنامههایی که منجر به نشاط اجتماعی شود موجب میشود جوانان به منظور برطرف کردن احساسات و هیجانات خود به راههای غیرمرسوم کشیده شوند که به مراتب آسیبها و هزینههای آن برای جامعه و کشور زیادتر است.
نظر شما