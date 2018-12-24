۱۲۶ متکدی طی ۸ ماه گذشته در گرگان ساماندهی شدند

محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان در هشت ماه گذشته ۱۲۶ متکدی را جمع آوری و ساماندهی کرده است.

وی افزود: از این تعداد ۶۴ نفر زن و ۵۶ نفر مرد بودند که دو مورد به بهزیستی، ۶ مورد به کمیته امداد، چهار مورد به مراجع قضایی و دو مورد هم به بیمارستان ارجاع شدند و ۱۷ مورد تحویل به خانواده، ۸۵ مورد تعهد کتبی و دو مورد به عنوان در راه مانده مورد ساماندهی قرار گرفتند.

جرجانی ادامه داد: شهرداری گرگان یک ساختمان دو طبقه به مساحت ۴۳۵ مترمربع برای اسکان موقت متکدیان با نام مددسرای امید خریداری کرده است.

وی اضافه کرد: از جمله اقدامات این مرکز جمع آوری متکدیان داخل شهر و ساماندهی آن ها، تأمین وعده غذایی و پوشاک متکدیان و شناسایی و جمع آوری کودکان کار خیابانی زیر ۱۸ سال و تشکیل پرونده برای آن ها است.