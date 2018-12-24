نشست کمیته پیگیری موافقتنامه سه جانبه چابهار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، اولین نشست کمیته پیگیری موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه ایران، هند و افغانستان مطابق با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ و ۳ دی ۱۳۹۷ با حضور معاون بندری و اقتصادی و عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، هیأت های کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند و جمعی از مدیران سازمانی و استانی در بندر چابهار برگزار شد.

محمدعلی حسن زاده معاون بندری و اقتصادی و عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه ایران، هند و افغانستان در خصوص اهداف این نشست اظهار داشت: این نشست با حضور هیأت های ایران، هند و افغانستان و با هدف تدوین پروتکل اجرایی سازی «موافقتنامه چابهار» و در راستای امضای سند هماهنگی اجرای «موافقتنامه چابهار» در نخستین نشست شورای هماهنگی «موافقتنامه چابهار» توسط رؤسای هیأت‌های کشورهای مذکور که در یکم آبان ماه سال جاری در تهران برگزار شد، تشکیل شد.

بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز در اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی «موافقتنامه چابهار» اظهار داشت: تشکیل این کمیته از اهداف و برنامه های نشست شورای هماهنگی این موافقتنامه است که به منظور بررسی کارشناسی و شناخت و رفع موانع و مشکلات زیربنایی در توسعه حمل و نقل چند وجهی و ارائه خدمات لجستیکی و توسعه همکاری های منطقه ای، تسهیل فرآیندها و قوانین و مقررات و تسهیل زمینه فعالیت بخش های خصوصی با ارائه مشوق های ویژه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

وی افزود: بر اساس مذاکرات فنی و تخصصی و بر پایه دستور کار اجلاس، بررسی پیش نویس اجرایی سازی در دو نوبت میان اعضا تشکیل که در پایان، متن پروتکل اجرایی سازی موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه ایران، هند و افغانستان به امضای روسای هیأت های مذکور خواهد رسید.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در ادامه از امضای الحاقیه شماره ۱ قرارداد اجاره و بهره برداری بخشی از فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار بین اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و یک شرکت هندی خبر داد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: همزمان با اولین نشست کمیته اجرایی سازی «موافقتنامه چابهار»، آیین افتتاح و آغاز به کاری شرکت (IPGL) هندوستان در بندر چابهار انجام شد.

«دیپاک میتال» مدیر کل (PAI)، وزارت امور خارجه کشور هندوستان در رأس هیأتی متشکل از «ابهی دامل» مدیر کل وزارت حمل و نقل و بزرگراه ها، «آرویند چاودری» مدیر بنادر وزارت کشتیرانی، خانم «ماندیپ سانگا» معاون مدیر (ICD)، CBIC وزارت دارایی، «راحول کومار راکش» معاون رئیس اداره (ایران) وزارت امور خارجه، «دوش اوتام» معاون سفیر، «آکاش وانکده» دبیر سوم سفارت هند در تهران و «آرون کومار گوپتا» مدیر عامل شرکت ایندیا پورت گلوبال لیمیتد، در این نشست حضور یافتند.

«سیدیحیی اخلاقی» رئیس عمومی ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت صنعت و تجارت، «عبدالعلی فروغ» رئیس پلان و برنامه های وزارت ترانسپورت، «محمد اسماعیل جویا» مسئول تجارت، ترانزیت و امور سازمان تجارت جهانی وزارت امور خارجه، «عبدالجابر انصار»، هیأت افغانستان را در این نشست تشکیل می دهند.

بنابر این گزارش در جریان سفر دو روزه هیأت های کشورهای مذکور، از طرح توسعه بندر «شهید بهشتی»، زیرساخت ها، تجهیزات و اسکله های بنادر چابهار بازدید به عمل آمد.

گفتنی است، موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای ایران، هند و چابهار با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین المللی بین کشورهای مذکور در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.