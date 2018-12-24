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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

ابتکار:

سمن ها نقش موثری در توان افزایی حوزه زنان ایفا می کنند

سمن ها نقش موثری در توان افزایی حوزه زنان ایفا می کنند

تهران- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: سمن ها نقش موثری در توان افزایی حوزه زنان ایفا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی تدوین برنامه اقدام مشترک ویژه تشکل های اجتماعی طی سخنانی گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان، در کنار برکات خود، تبعاتی هم داشت و متاسفانه از حضور افرادی در مجموعه دولت محروم شدیم.

وی گفت: امیدواریم تا با اصلاح این قانون، مجددا از حضور این چهره ها در حوزه زنان استفاده کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با تاکید بر نقش محوری سمن‌ها در حمایت از جامعه مدنی افزود: حمایت از سمن‌ها را به مانند گذشته ادامه خواهیم داد

وی ادامه داد: سمن‌ها با نگاه حمایتی که از گذشته وجود داشت، توانستند نقش موثری را در توان‌افزایی حوزه زنان و حمایت از جامعه مدنی ایفا کنند که ما نیز این رویکرد حمایتی را ادامه خواهیم داد، امروز نیز سمن‌ها نباید به نهادهای دولت‌نما و دولتی بدل شوند تا بتوانیم از ظرفیت‌ آن‌ها در جلب مشارکت‌های عمومی استفاده کنیم.

ابتکار با بیان این که سمن‌ها، نقش دیده‌بانی و پایش فعالیت‌های جامعه در دولت، مجلس و سایر نهادها را ایفا می‌کنند، اضافه کرد: در همین راستا، دولت لایحه مشارکت‌های مردمی سمن‌ها را نهایی کرده است‌ و سمن‌ها می‌توانند با این نقش دیده‌بانی، کشور را در جنگ ناجوانمردانه اقتصادی و روانی دشمن که با هدف سلب امید از جامعه طراحی شده، یاری و نقش محوری و تخصصی را در این زمینه ایفا کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: خواستار به کارگیری تجربیات استاندار تهران در جلب مشارکت‌های اجتماعی شد و گفت: این امر می‌تواند در استان تهران برای حل معضلات و مشکلات مبتلابه به کار گرفته شود و امیدواریم با حمایتی که هیئت دولت، نمایندگان استان تهران و اعضای شورای شهر از برنامه‌های بندپی خواهند داشت، شاهد پیشبرد همه امور توسعه محور در استان تهران باشیم.

کد مطلب 4493652

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