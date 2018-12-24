خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان با واکنش های متعددی مواجه شده و کاخ ریاست جمهوری افغانستان به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که خروج نیروهای خارجی بر روند تامین امنیت افغانستان تاثیر نخواهد داشت.

در بیانیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که این نگرانی در سال ۲۰۱۴ با شدت بیشتری مطرح و در آن زمان تحلیل این بود که با خروج بیش از صدهزار نیروی خارجی افغانستان به دست شورشیان خواهد افتاد. اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ثابت کردند که این تحلیل غلط است و از تمامیت ارضی و مردم افغانستان به شجاعت دفاع کردند.

ترامپ در حالی این تصمیم را اتخاذ کرده که هنوز مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسیده است. طالبان در سال های گذشته خروج نظامیان خارجی از افغانستان را یکی از شروط اصلی خود برای صلح اعلام کرده بود.

در شرایط فعلی به نظر می رسد که کابل از تصمیم ترامپ ناراحت است و در همین رابطه روز یکشنبه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اقدام به تغییر وزیران کشور و دفاع این کشور کرد. دیروز یکشنبه رئیس جمهوری افغانستان با صدور دو حکم جداگانه «ویس احمد برمک» وزیر کشور و «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع این کشور را برکنار و به جای آنها «امرالله صالح» و «اسدالله خالد» را معرفی کرد.

اسدالله خالد رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به عنوان وزیر دفاع و همچنین امرالله صالح که او نیز قبلا ریاست امنیت ملی افغانستان را به عهده داشت به عنوان وزیر کشور انتخاب شده اند.

در همین رابطه برای تحلیل بهتر موضع افغانستان در خصوص تصمیم ترامپ برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان، با «محمدشفیق همدم» به گفتگو نشستیم.

«همدم» از کارشناسان امور بین الملل بوده و علاوه بر امر مشاوره با دفتر ریاست جمهوری افغانستان و فرماندهان ناتو در افغانستان سابقه تدریس در دانشگاه مریلند آمریکا را نیز دارد. متن مصاحبه با وی به شرح زیر است:

*دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از تصمیم خود برای کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان خبر داده است، با توجه به شرایط موجود در افغانستان تحلیل شما درباره این اقدام ترامپ چیست؟

باوجود اینکه تعهد همکاری های مالی، سیاسی و نظامی ایالات‌متحده آمریکا برای افغانستان طویل‌المدت و پابرجاست، ‌ اما تصمیم کاهش نیروهای این کشور در افغانستان موجب نگرانی است. قبل از حصول توافق صلح، کاهش نیروهای ایالات‌متحده آمریکا به‌صورت ناگهانی و بدون دلیل، روند امنیت و مذاکرات صلح افغانستان را می‌تواند متضرر سازد.

اگر هفت هزار نیروی ایالات‌متحده آمریکا تا تابستان سال آینده از افغانستان خارج شود، یک خلاء بزرگ به وجود می آید. سیاسیون در واشنگتن برای پر کردن چنین خلایی روی گزینه‌های متفاوت از جمله ازدیاد قراردادی‌های شرکت‌های خصوصی-امنیتی و کمک های بیشتر به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث می‌کنند.

*روز گذشته رئیس جمهور افغانستان اقدام به تغییر وزیران کشور و دفاع افغانستان کرد، آیا اصلاحات کابینه در این شرایط دلیل خاصی داشته است؟

تعیین دوباره صالح و خالد در کابینه سه دلیل دارد: ۱- برای تضمین تداوم قدرت و نظام کنونی به هرصورت ممکن. ۲-ایجاد ائتلاف بزرگ ضد مصالحه با طالبان و سوم برای مختل نمودن روند صلح و مذاکرات مستقیم میان طالبان و ایالات متحده آمریکا. ‌

صالح و خالد از جمله مخالفین روند کنونی مذاکرات با طالبان هستند، با وجود اینکه این دو شخص مخالف صلح نیستند، اما کاملا مخالف سبک و روند کنونی مذاکرات هستند. ‌قابل ذکر است که این دو عضو جدید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان از جمله مخالفین سرسخت طالبان و پاکستان نیز هستند.

هدف دیگر از این تغییرات، ایجاد یک ائتلاف بزرگتر آقای غنی برای انتخابات سال آینده است که از این طریق آقای صالح و آقای خالد را چون دو نامزد احتمالی و دو رقیب احتمالی هستند، می‌توان از صحنه برداشت و درعین‌حال شامل ائتلاف خود ساخت.

*پیشتر اعلام شده بود که دولت افغانستان از مذاکرات آمریکا با طالبان حمایت می کند اما اکنون شما معتقد هستید که تغییرات انجام شده در کابینه افغانستان برای ایجاد اخلال در مذاکرات آمریکا و طالبان انجام شده است؛ شما این تغییر سیاست را چطور توضیح می دهید؟

حکومت افغانستان تا چند روز قبل از مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و طالبان حمایت می کرد. رهبری حکومت وحدت ملی، آقایان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بارها پشتیبانی مستقیم خود را از این روند ابراز داشته اند، اما موضع رئیس‌جمهور غنی تغییر نمود که باعث بن‌بست مذاکرات صلح شد. این موضوع دقیقا بعد از نشست امارات متحده عربی رخ داد، زمانیکه نماینده‌های طالبان از ملاقات با هیات افغانی ابا ورزیدند.