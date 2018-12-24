به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت کشور ساماندهی درآمد و هزینه شهرداری ها بوده است، گفت: برخورداری شهرداری ها و دهیاری ها از درآمدهای مشخص و پایدار به منظور ارائه خدمات شایسته امری ضروری است.

وی افزود: در راستای ایجاد درآمد پایدار و تنظیم گری در زمینه هزینه شهرداری ها و دهیاری ها از طریق روش هایی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای غیر مستمر از جمله ساخت و ساز، تعیین ساز و کار موثر برای کسب و درآمد های قانونی و ساماندهی توزیع عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک های مالی دولت لایحه ای تحت عنوان لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب دولت رسید و اکنون در نوبت بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

سخنگوی وزارت کشور ضمن ابراز امیدواری از تصویب هرچه زودتر این لایحه توسط مجلس در جلسات آتی خانه ملت تاکید کرد: تصویب این لایحه ضمن سامان بخشی به نحوه درآمد و هزینه شهرداری ها کمک شایانی به تقویت شهرداری های کوچک خواهد کرد.

سامانی با بیان اینکه تقویت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موجب تقویت شهرداری های کوچک خواهد شد، گفت: با تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون بسیاری از مشکلات مالی شهرداری ها و دهیاری های کشور با مکانیزم درآمدهای پیش بینی شده رفع خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای تصویب این لایحه در راستای توانمندسازی شهرداری های کشور تاکید کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده است که یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات های مستقیم به حساب متمرکز وجوهی که به این منظور ایجاد می شود نزد خزانه واریز شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در همین راستا وزارت کشور موظف شده است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و پرداخت تسهیلات به شهرداری های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاریها به نسبت جمعیت بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور و سازمان برنامه تهیه می شود هزینه کند.

سامانی با بیان اینکه یکی دیگر از تصمیمات مهم در راستای تقویت شهرداری ها بهره مندی از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده است گفت: پیرو لایحه تصویب شده در دولت ۵۰ درصد از منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد دیگر نیز سهم شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می شود که در قالب ۳ عنوان تعریف شده به شهرداری ها پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به بعد نظارتی پیش بینی شده در این لایحه تصریح کرد: براساس این لایحه پیش‌بینی شده است که درآمدها و هزینه شهرداری ها در سامانه الکترونیکی برخط ثبت شود که این سامانه ظرف مدت یکسال از سوی وزارت کشور راه‌اندازی خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به توجه ویژه مجلس به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون مشترک درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده با حضور نمایندگان وزارت کشور مورد بررسی قرار می گیرد که نشان دهنده عزم جدی مجلس برای بهبود وضعیت شهرداری ها است، که به نوبه خود از اعضا و رئیس کمیسیون به سبب تلاش و حساسیتی که در بررسی و تصویب این لایحه دارند قدردانی می کنیم.