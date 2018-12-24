سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی علیرضا فیروزفر را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان و واحد زنجان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «باتوجه به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان و واحد زنجان منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از تمامی امکانات مادی و معنوی و سرمایه های انسانی دانشگاه و تاکید بر خلاقیت های فردی و مدیریت اسلامی در راستای اعتلای واحدهای دانشگاه در استان زنجان بکوشید.»

محمدمهدی طهرانچی همچنین با صدور نامه ای جداگانه از زحمات و تلاش های یداله رجایی قاضیلو رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان و واحد زنجان تقدیر و تشکر کرد.