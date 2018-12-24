سرمایه گذاری خارجی ها روی دستاوردهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صالحی امروز در افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران گفت: در این دوره از نمایشگاه ۳۵۰ شرکت حضور دارند و بیش از ۹ هزار مدل محصول را ارائه کرده اند.

مدیر نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی با اشاره به حمایت های معاونت علمی در این دوره از نمایشگاه گفت: معاونت بخشی از هزینه خرید مراکز علمی و پژوهشی دولتی را بر اساس سطح بندی محصولات پرداخت می کند.

وی ادامه داد: محصولات سطح اول که برای اولین بار در کشور تولید شده اند ۵۰ درصد، سطح اول عادی ۴۰ درصد، سطح دوم ۲۵ درصد، سطح سوم ۱۰ درصد و سطح چهارم بدون حمایت خواهند بود.

صالحی گفت: ارزیابی و سطح بندی محصولات بر اساس سطح ذاتی فناوری و میزان داخلی سازی محصولات انجام می شود.

وی افزود: همچنین در نظر داریم تسهیلات لیزینگی ۸ تا ۱۰ درصد برای خریداران بخش خصوصی از محصولات شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم. این لیزینگ توسط خط اعتباری ۲۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق صندوق توسعه فناوری نانو پرداخت می شود.

مدیر نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی با بیان اینکه برای تشویق شرکت ها به فروش بدون یارانه معاونت و ارائه تخفیف مناسب به خریداران که مشمول حمایت ها نمی شوند هم ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات وام با کارمزد کم توسط صندوق توسعه فناوری نانو پرداخت می شود، گفت: خریداران می توانند، خریداران حقوقی خصوصی، موسسات آموزشی و پژوهشی، غیر انتفاعی، بیمارستان ها، آزمایشگاه های خدماتی و تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد باشند.

وی افزود: با همکاری معاونت امور بین الملل معاونت علمی و بخش بین الملل وزارت علوم بنا داریم بازار بین المللی برای فناوری های ارایه شده در نمایشگاه داشته باشیم.