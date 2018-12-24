پژوهشکده فرهنگ اسلامی کشاورزی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی، حجت الاسلام شاهمرادیان ، با اشاره به اینکه در تمدن اسلام و سیره و سنت رسولالله بر مقوله آموزش و فرهنگ تأکید بسیار شده است، گفت:اصلاح فرهنگ اصلاح تمام زیرساختها است و بیشترین تأکید دین مبین اسلام برفرهنگسازی در حوزه بهداشت و پیشگیری است تا از صرف هزینههای هنگفت در مرحله درمان جلوگیری شود.
وی توسعه بینش قرآنی در تمام حوزهها را مورد تأکید قرارداد و افزود: معاونت امور فرهنگی و آموزشی نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی تعامل فرهنگی با تمام سازمانها و ادارات تابعه در سراسر کشور را در دستور کار دارد و در بعد آموزش نیز با حوزه ترویج هماهنگیهای لازم بهعملآمده تاآموزشهای تلفیقی انجام گیرد.
معاون امور فرهنگی و آموزشی نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین از پیگیری تشکیل پژوهشکده فرهنگ اسلامی کشاورزی خبر داد.
دبیر شورای فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: برای اولین بار در سطح وزارتخانه اقدام به تهیه پیوست فرهنگی برای برنامههای اولویتدار شده است تا از این طریق به منویات مقام معظم رهبری عمل شود.
مهدی قهرمانی به تشکیل کمیته شعار سال و برگزاری برنامههای مختلف بهمنظورتبیین منویات مقام معظم رهبری در نامگداری شعار سال اشاره کرد و افزود: برگزاری آئین شکرگزاری از دیگر برنامههایی است که همهساله باهدف ترویج فرهنگ شکرگزاری در بین جامعه هدف توسط سازمان برگزار میشود.
دبیر شورای فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: برگزاری ۱۱ همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در استان و اجرای برنامههای فرهنگی مختلف منجر به کسب افتخارات و رتبههای بسیاری برای سازمان شده است.
قهرمانی تأکید کرد: ساماندهی و توانمندسازی ضابطین قضایی برای نخستین بار در سطح کشور و اجرای طرح سفیران انفال از دیگر برنامههای مهم فرهنگی انجامگرفته در سازمان است.
وی افزود: نظارت بر ذبح شرعی دام در استان زنجان از دیگر برنامههای سازمان است و بیش از ۱۱ هزار دام در عزاداریها و ایام مختلف در استان زنجان ذبح میشود که با ساماندهی و ارائه آموزشهای مختلف، بر ذبح شرعی این دامهانظارت میشود.
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