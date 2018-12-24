هشدار درخصوص افزایش برداشت های غیرمجاز اینترنتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن محمودی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش کلاهبرداری های مالی اینترنتی، پیامکی و یا تماس تلفنی باید مردم هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند.

وی سپس گفت: هیچ موسسه و بانکی برای پرداخت جایزه مردم را به پای دستگاه خودپرداز نمی کشاند .همچنین باید به این نکته توجه کرد که برای واریز پول به حساب، شماره کارت و یا حساب شما برای طرف مقابل کافی است و میزان موجودی حساب اصلا مهم نیست.

محمودی ادامه داد: مردم هرگز نباید اطلاعات حساب های بانکی و کارت های اعتباری خود را در اختیار دیگران قرار دهند و از درگاه های معتبر بانکی برای پرداخت ها استفاده کنند .

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی ادامه داد: برای پرداخت مبالغی تحت عنوان احسان یا کمک و یاری به افراد نیازمند باید از طریق سازمان های متولی اقدام کرد. متاسفانه برخی از افراد کلاهبردار با سوء استفاده از احساسات پاک مردم آنها را به درگاه های جعلی پرداخت هدایت و با سرقت اطلاعات بانکی آنها، اقدام به خالی کردن حساب آنها و سوء استفاده از این اطلاعات می کنند.