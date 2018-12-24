کشف ۱۳ میلیاردی زمین خواری در شهریار

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله با جرایم در حوزه تجاوز به اراضی ملی و طبیعی و زمین خواری، در پی کسب خبری مبنی بر وقوع زمین خواری در در یکی از مناطق گردشگری شهرستان شهریار، موضوع به طور ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران و ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی با شناسایی ۴ متهم به زمین خواری این فرد را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران، اظهار کرد: در این عملیات بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی و طبیعی که توسط این افراد مورد تصرف قرار گرفته بود، آزادسازی شد.

خانچرلی گفت: ارزش ریالی این مقدار از اراضی تصرفی بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده که ۴ متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.