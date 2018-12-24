به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار موجود کل ریزش های جوی کشور از اول مهر تا ۱ دی سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۹۲.۱ میلیمتر است که نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( ۶۲.۹ میلیمتر) ۴۶.۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( ۲۹.۵ میلیمتر) ۲۱۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا ۱ دی ماه در کل کشور معادل ۱۵۱.۷۸۳ میلیارد مترمکعب است.

جدول زیر میزان ریزش های جوی مهر تا ۱ دی سال آبی ۹۸-۹۷ را در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته همین دوره و درصد افزایش یا کاهش آن را در سطح کشور به تفکیک ۶ حوضه آبریز اصلی نشان می دهد.

جدول شماره(۲): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه ۲ کشور از اول مهر تا ۱۸:۳۰ روز ۱ دی سال آبی ۹۸-۹۷

بر اساس این گزارش در میان استان های کشور بیشترین میزان بارندگی از ابتدای مهر ماه سال آبی جاری تا ۱۸.۳۰ روز یکم دی ماه مربوط به استان گیلان با ۴۶۸.۳ میلیمتر و کمترین میزان بارندگی در دوره مذکور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳.۲ میلیمتر است.