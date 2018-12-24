به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونی استوکس در گفتگو با وب‌سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی درخصوص آخرین شرایط خود و حضور در تبریز بیان داشت: جلسه خیلی خوبی با سرمربی تیم داشتم و آقای تقوی درک مناسبی از وضعیت و مشکلات من داشت و خوشحالم که شرایط برای بازگشتم به تبریز فراهم شد.

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به مشکلات خود طی ماه‌های اخیر، اظهار داشت: متاسفانه طی این مدت اخیر با مشکلات خانوادگی مواجه بودم که باعث شد تا تمرکز و آرامش لازم برای خدمت به تیم را نداشته باشم که خوشبختانه با حمایت و همراهی باشگاه از این دوره گذر کردم.

استوکس با بیان اینکه انگیزه بالایی برای جبران دارد، افزود: می‌خواهم با آمادگی بالا و تمامی توان در اختیار تیم تراکتور باشم تا اتفاقات گذشته را جبران کنم و امیدوارم هواداران تراکتور نیز حمایتم کنند.