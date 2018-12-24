به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید احمد معتمدی در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اگرچه ما در عرصه‌های مختلف علمی و همچنین رتبه بندی‌های داخلی و خارجی موفقیت‌هایی را کسب کردیم اما این به معنای توقف در انجام فعالیت‌های علمی نیست و در واقع ما شرط لازم فعالیت‌های علمی را کسب کردیم اما این دستاوردها کافی نیست و باید تلاش ما بیش از پیش باشد.

وی رشد علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۹۷ را قابل قبول و بهتر از سال‌های گذشته ارزیابی کرد و افزود: این موفقیت‌ها در عرصه‌های مختلف علمی صورت گرفته و اینطور نیست که ما تنها در عرصه تولید مقاله رشد کرده باشیم. اگرچه به اعتقاد من تولید مقاله امری بسیار ضروری در کشور محسوب می‌شود و اینطور نیست که بگوییم این اقدام چه کمکی به کشور می‌کند بلکه باید بپذیریم تولید مقاله جایگاه علمی کشور در دنیا را افزایش می‌دهد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: اما باید تلاش کنیم در کنار آن تعداد ارجاعات مقاله‌ها افزایش یابد.

معتمدی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیست و هشتمین دانشگاه دنیا از نظر تولیدات علمی و میزان ارجاعات است، تاکید کرد: همانطور که شاخص رشد علمی این دانشگاه امسال در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته به مراتب آن تعداد قراردادهای پژوهشی نیز رشد قابل توجهی داشته و ما سعی کردیم این رشد کمی و کیفی در همه حوزه‌ها اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: ما همواره خود را با پنج دانشگاه برتر صنعتی کشور مقایسه می‌کنیم و در اغلب رتبه بندی‌های داخلی رتبه اول و دوم را کسب کرده ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: باید در کنار فعالیت‌های پژوهشی و علمی همواره در راستای ارتقا هر چه بیشتر و حرکت به سمت حل مشکلات جامعه گام برداشت چراکه ما همواره با وجود این موفقیت‌ها مشکلات جدی به خصوص در سال جاری و همچنین سال آینده نیز در پیش داریم که اغلب این مشکلات به حوزه مالی مربوط می‌شود اما باید بتوانیم با برنامه ریزی صحیح بر این مشکلات فائق آییم.