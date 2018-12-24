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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

رئیس دانشگاه امیرکبیر تاکید کرد:

ضرورت توجه به نیازهای کشور در اولویت پژوهشی دانشگاه‌ها

ضرورت توجه به نیازهای کشور در اولویت پژوهشی دانشگاه‌ها

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: اگرچه تولید مقاله در دانشگاه ها برای ارتقا سطح علمی کشور لازم است اما باید در کنار این فعالیت‌ها مسائل و نیازهای جامعه را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید احمد معتمدی در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اگرچه ما در عرصه‌های مختلف علمی و همچنین رتبه بندی‌های داخلی و خارجی موفقیت‌هایی را کسب کردیم اما این به معنای توقف در انجام فعالیت‌های علمی نیست و در واقع ما شرط لازم فعالیت‌های علمی را کسب کردیم اما این دستاوردها کافی نیست و باید تلاش ما بیش از پیش باشد.

وی رشد علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۹۷ را قابل قبول و بهتر از سال‌های گذشته ارزیابی کرد و افزود: این موفقیت‌ها در عرصه‌های مختلف علمی صورت گرفته و اینطور نیست که ما تنها در عرصه تولید مقاله رشد کرده باشیم. اگرچه به اعتقاد من تولید مقاله امری بسیار ضروری در کشور محسوب می‌شود و اینطور نیست که بگوییم این اقدام چه کمکی به کشور می‌کند بلکه باید بپذیریم تولید مقاله جایگاه علمی کشور در دنیا را افزایش می‌دهد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: اما باید تلاش کنیم در کنار آن تعداد ارجاعات مقاله‌ها افزایش یابد.

معتمدی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیست و هشتمین دانشگاه دنیا از نظر تولیدات علمی و میزان ارجاعات است، تاکید کرد: همانطور که شاخص رشد علمی این دانشگاه امسال در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته به مراتب آن تعداد قراردادهای پژوهشی نیز رشد قابل توجهی داشته و ما سعی کردیم این رشد کمی و کیفی در همه حوزه‌ها اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: ما همواره خود را با پنج دانشگاه برتر صنعتی کشور مقایسه می‌کنیم و در اغلب رتبه بندی‌های داخلی رتبه اول و دوم را کسب کرده ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: باید در کنار فعالیت‌های پژوهشی و علمی همواره در راستای ارتقا هر چه بیشتر و حرکت به سمت حل مشکلات جامعه گام برداشت چراکه ما همواره با وجود این موفقیت‌ها مشکلات جدی به خصوص در سال جاری و همچنین سال آینده نیز در پیش داریم که اغلب این مشکلات به حوزه مالی مربوط می‌شود اما باید بتوانیم با برنامه ریزی صحیح بر این مشکلات فائق آییم.

کد مطلب 4493695

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