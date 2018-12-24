بخش اورژانس جدید بیمارستان امام خمینی(ره) خاش افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بخش اورژانس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خاش ۲۸ تخت بستری دارد که به ۱۵۵ تخت قبلی اضافه خواهد شد.

بنابر این گزارش این بخش با اعتبار ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت ساخته و تجهیز شده است.

گفتنی است، کلنگ زنی بیمارستان جدید شهرستان زاهدان، افتتاح ویدئو کنفرانسی تعدادی از پروژه های عمرانی، افتتاح ۴ طرح مهم در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) در زاهدان از جمله دیگر برنامه های روز دوم سفر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سیستان و بلوچستان است.