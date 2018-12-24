بافت فرسوده کرمان فاقد استحکام در برابر زلزله است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی صبح شنبه در جلسه بازآفرینی شهری اظهار داشت: عده ای زمین های دولت را تصرف و به قطعات کوچکتر تقسیم کرده و به عده ای دیگر می فروشند که این امر منجر به حاشیه نشینی می شود.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا حاشیه نشینی نداشته باشیم.

آیت اللهی موسوی با اشاره به اینکه محله های هدف شناسایی شده و محدوده های مشخصی دارند که در ستاد بازآفرینی شهری معرفی شده اند، افزود: اکنون قصد داریم برنامه اقدام مشترک را تنظیم و تصویب کنیم.

وی در ادامه اینگونه اظهار داشت: در دو روز آینده یک گروه مستندساز از سوی نهاد ریاست جمهوری به استان کرمان می آیند و قرار است از اقدامات دولت و برنامه های عمومی دولت برنامه ای تهیه کنند.

معاونت عمرانی استاندار کرمان در ادامه به بحث در زمینه بافت های فرسوده پرداخت و گفت: با توجه به زلزله خیز بودن کرمان و نبود استحکام در بافت های فرسوده باید فکری در این خصوص شود.

وی ادامه داد: اگر فکری به حال بافت های فرسوده نشود و یک زلزله داشته باشیم مشکلاتی از باب تلفات و نجات مردم خواهیم داشت.