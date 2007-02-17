به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مسئولان خدمتگزار و دلسوز باید به پشتوانه این قدرت عظیم مردمی و استعدادهای انسانی فراوان در کشور و همت و شوق آنان، لحظه ای از حرکت به جلو بازنایستند و با عزم جدی به سمت فتح قله های بلند در عرصه های مختلف حرکت کنند.

در این دیدار که در آستانه سالگرد قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای این قیام را حرکتی سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی خواندند و با اشاره به اینکه هنوز طراحان سیاستهای ضدنظام، مردم ایران و حقایق ماندگار این ملت را نشناخته اند افزودند: در حالی که 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، مردم هنگامی که احساس کردند دشمن نگاه تهدیدآمیز به انقلاب دارد، با راهپیمایی عظیم خود در 22 بهمن در سراسر کشور، به صحنه آمدند و این نقطه قوت انقلاب اسلامی است که دشمنان هرگز آن را درک نکرده اند.

ایشان با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تجلی غیرت و حمیت الهی بود که قدرت نظام اسلامی را باردیگر به رخ جهانیان کشید، خاطرنشان کردند: این قدرت نمایی مردمی موجب کم شدن تهدیدهای دشمنان شد.

رهبر انقلاب اسلامی تصریح کردند: امروز آمادگی جوان نسل سوم انقلاب و شجاعت و غیرت او برای دفاع از هویت دینی و انقلابی خود، از جوان نسل اول انقلاب که در دفاع مقدس حضور داشت، کمتر نیست و شاید هم جلوتر از او باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأمین سعادت مادی و معنوی مردم را در گرو ادامه مسیر انقلاب و اسلام دانستند و با اشاره به دلبستگی عمیق مردم به انقلاب اسلامی افزودند: امروز به برکت وجود مسئولان خدمتگزار، مخلص، مردمی، دلسوز، کارآمد و پیگیر حل مشکلات مردم، و همچنین حضور جوانان با استعدادی که در پی کسب علم و پیمودن راههای پرپیچ و خم و فتح قله های بلند هستند، توانایی حرکت ملت به سوی پیشرفت و تعالی بیش از هر زمان دیگر است.

ایشان با تأکید بر اینکه مسئولان نباید از حرکت به سمت قله های بلند واهمه داشته باشند، خاطرنشان کردند: به دلیل وجود فراوان نیروی انسانی با استعداد در کشور، مسئولان در هر بخشی که همت بگمارند، نیروها توانایی پیشرفت را دارند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: با وجود پیشرفتهای مهم در برخی بخشها، مسئولان باید همه تلاش خود را برای پیشرفت در بخشهای دیگر نیز به کار بگیرند و قدر استعدادها و شوق و همت موجود در کشور را بدانند زیرا امروز هرگونه توقفی در محیطهای علمی دانشگاهی و دینی، صنعتی، کارخانه ها و مراکز تجاری جایز نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه در این مسیر نباید مرعوب دشمن شد و جانب احتیاط را هم نباید از دست داد، خاطرنشان کردند: مسئولان باید با درنظر گرفتن جوانب امور، به هیچ وجه عزم جلو رفتن را از دل خود و ملت خارج نکنند.



ایشان با تأکید بر اینکه باید در مقابل دشمن، قوی بود و هرگونه اظهار ضعف موجب جریّ تر شدن دشمن می شود، افزودند: متأسفانه برخی افراد با سخنان و مطالب خود و بزرگنمایی برخی مشکلات و یا بیان ضعف هایی که وجود ندارد موجب جرأت پیدا کردن دشمن می شوند که این اشتباه است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه شرایط کشور را نباید غیرواقعی جلوه داد، افزودند: ملت بیدار ایران با مسئولانی فعال که مشکلات مردم را یکی پس از دیگری حل می کنند، به حرکت طبیعی خود ادامه می دهند.

ایشان در جریان بودن زندگی طبیعی مردم، انسجام، هوشیاری و بیداری ملت ایران را واقعیت امروز جامعه دانستند و تأکید کردند: یک نمونه از هوشیاری ملت ایران را می توان در مسئله هسته ای دید زیرا هنگامی که مردم احساس کردند دشمن بر این مسئله متمرکز شده است و قصد دارد آن را از چشم مردم بیندازد، وارد صحنه شده اند و این حق را با جدیت مطالبه می کنند.

ایشان مسئله انرژی هسته ای را مسئله آینده و سرنوشت کشور خواندند و با انتقاد از برخی افراد سطحی نگر و کوته فکر که می گویند انرژی هسته ای با این هزینه برای کشور ضروری نیست، افزودند: ذخایر نفت و گاز تا ابد باقی نمی ماند و اگر ملتی به فکر تولید انرژی آینده خود نباشد باید محتاج و وابسته قدرت های سلطه گر بماند.

حضرت آیت الله خامنه ای علت مخالفت قدرتها را با دستیابی ملت ایران به انرژی هسته ای با وجود استفاده خود آنها از این انرژی، تسلط بر سرنوشت انرژی دنیا دانستند و تصریح کردند: خوشبختانه ملت ایران متوجه این قضیه شده و بر سر مسئله هسته ای ایستاده است و مسئولان هم آگاهانه و با جدیت این موضوع را پیگیری می کنند و به جاهای بسیار خوبی رسیده اند که انشاءالله به جاهای بهتری هم خواهند رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود از مردم آذربایجان به عنوان مردمانی مؤمن، غیور، شجاع، با همت، پرطراوت، با نشاط و اهل ابتکار یاد و تأکید کردند: در طول تاریخ، هرگاه که مصالح عظیم کشور مطرح بوده است، مردم آذربایجان در صف مقدم قرار داشته اند.

ایشان با اشاره به نقش برجسته مردم آذربایجان به ویژه مردم تبریز در قضایای تحریم تنباکو، مشروطیت، قیام شیخ محمد خیابانی و حوادث مربوط به انقلاب اسلامی از جمله قیام 29 بهمن 1356 و همچنین حضور پرشور آنان در صحنه های دفاع مقدس تصریح کردند: آذربایجان نقطه ثقل ایران و یکی از مراکز عمده حیات مردم این کشور است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به توهم دشمنان برای تکه تکه کردن ایران تأکید کردند: این اوج بلاهت دشمن است که به سراغ آذربایجان می آید زیرا مردم تبریز و آذربایجان از لحاظ غیرت انقلابی و دفاع از انقلاب خودکفا هستند و همواره خود جواب بدخواهان را داده اند.

به گزارش مهر، در آغاز این دیدار حجت الاسلام محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به نقش تاریخ ساز مردم آذربایجان در مقاطع حساس از جمله قیام تاریخی 29 بهمن 1356 گفت: مردم آذربایجان همواره در مقابل طمع ورزی دشمنان در این منطقه و تلاش آنان برای ایجاد اختلاف ایستاده اند و حضور بی سابقه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و همچنین افزایش دوازده درصدی مشارکت مردم در انتخابات 24 آذر مؤید هوشیاری، آگاهی و انگیزه های بالای انقلابی و اسلامی مردم آذربایجان است.