  1. سیاست
  2. مجلس
۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

خادمی در گفتگو با مهر:

سوال از زنگنه درباره فساد در قرارداد با توتال کلید خورد

سوال از زنگنه درباره فساد در قرارداد با توتال کلید خورد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه به دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، گفت: سوال از وزیر نفت در این خصوص کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم.

هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه به پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، گفت:سوال از آقای زنگنه در مورد فساد در قرار داد با توتال در دوره مدیریتی وی کلید خورده است.

وی گفت: در قرارداد های نفتی دوران مدیریتی آقای زنگنه با توتال، استات اویل و کرسنت، فساد اقتصادی رخ داده است و این امر در دادگاه های خارجی اثبات شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سال ۹۲ شرکت پارس جنوبی قصد اجرای پروژه هایی را در فاز ۱۱ داشت اما تا امروز این قرار داد به خاطر امید وزارت نفت به توتال معطل ماند این پروژه دوبار به توتال واگذار شد و هر بار با اعمال تحریم ها علیه ایران، توتال از ایران خارج شد.

وی می گوید: برخی مقامات در دوره مدیریتی آقای زنگنه بر وزارت نفت با دریافت رشوه قراردادهایی به نفع کشور های بیگانه منعقد کرده اند از این رو  باید قوه قضائیه به بررسی این پروندهها ورود کند.

به گزارش مهر، دادگاهی در فرانسه شرکت توتال فرانسه را برای پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ ایران، ۵۰۰ هزار یورو جریمه کرد؛ توتال متهم شده بود تحت پوشش یک قرارداد مشاوره، ۳۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است تا شرایط توافق توسعه پارس جنوبی برای این شرکت تسهیل شود.

کد مطلب 4493721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آقای خادمی لطفا تا برکنای این وزیر با توجه به سوابق گذشته ایشان از جمله قراداد کرسنت - اختلاس در شر کت ملی پخش فر آورده های نفتی بوشهر -اختلاس در شرکت اکتشاف وتولید نفت و..... کوتاهی نفر مایید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها