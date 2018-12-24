رئیس جمهوری آلمان:از مجادلات سیاسی باید پرهیز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان با تاکید بر لزوم گفتگو میان مردم و فرهنگ ها تاکید کرد: در این برهه زمانی لازم است که از هرگونه مجادله پرهیز شود.

وی با بیان اینکه پرهیز از مجادله سیاسی باید سرلوحه گفتگوها قرار بگیرد، افزود: اختلاف دیدگاه در گفتگوها امری طبیعی است، اینکه بتوانیم شرایط و زمینه مساعد برای گفتگویی بدون مخاصمه و درگیری ایجاد کنیم از انجام گفتگو مهمتر است.

رئیس جمهوری آلمان همچنین خاطر نشان کرد: این روزها شاهد درگیری های خیابانی در فرانسه هستیم، انگلیس روزهای ملتهبی را در آستانه تحقق برگزیت می گذراند و آمریکا نیز دچار پاره ای اختلاف سلایق مردم و دولت است. همه این ها می تواند موضاعاتی قابل تامل در گفتگوهای بین المللی باشد.

اشتاین مایر تاکید کرد: پرداختن به این موارد باید به دور از هرگونه تعصبات فردی، حزبی و سیاسی صورت بگیرد.