۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

در پیام تبریک سال نو میلادی؛

رئیس جمهوری آلمان:از مجادلات سیاسی باید پرهیز کرد

رئیس جمهوری آلمان در پیام تبریک خود در آستانه سال نو میلادی خواستار پرهیز از هرگونه مجادلات سیاسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان با تاکید بر لزوم گفتگو میان مردم و فرهنگ ها تاکید کرد: در این برهه زمانی لازم است که از هرگونه مجادله پرهیز شود. 

وی با بیان اینکه پرهیز از مجادله سیاسی باید سرلوحه گفتگوها قرار بگیرد، افزود: اختلاف دیدگاه در گفتگوها امری طبیعی است، اینکه بتوانیم شرایط و زمینه مساعد برای گفتگویی بدون مخاصمه و درگیری ایجاد کنیم از انجام گفتگو مهمتر است. 

رئیس جمهوری آلمان همچنین خاطر نشان کرد: این روزها شاهد درگیری های خیابانی در فرانسه هستیم، انگلیس روزهای ملتهبی را در آستانه تحقق برگزیت می گذراند و آمریکا نیز دچار پاره ای اختلاف سلایق مردم و دولت است. همه این ها می تواند موضاعاتی قابل تامل در گفتگوهای بین المللی باشد. 

اشتاین مایر تاکید کرد: پرداختن به این موارد باید به دور از هرگونه تعصبات فردی، حزبی و سیاسی صورت بگیرد.

