تولید سالانه ۳۲۵ هزار تن شیر در کرمانشاه

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در بحث افزایش قیمت شیر و لبنیات نظارت و رسیدگی بر عهده سازمان صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در بازار شیر و لبنیات وجود ندارد و درب گاوداری‌ها شیر به قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، گفت: شیر و لبنیات با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش رسد توسط تعزیرات حکومتی جریمه خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: سالانه ۳۲۵ هزار تن شیر در استان تولید می‌شود که یک و نیم برابر نیاز استان است.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین صادر کننده‌های شیر به کشورهای اروپایی و خلیج فارس است و اگر کمبودی وجود می‌داشت صادرات انجام نمی شد.

شهبازی بیان کرد: قیمت‌گذاری از سوی ستاد تنظیم بازار بر اساس برخی فاکتور از جمله نهادهای دامی و علوفه انجام می شود.