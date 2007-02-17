به گزارش خبرنگار مهر ، قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امروز در اولین همایش بین المللی صنعت پالایش درباره پیش بینی صادرات گاز طبیعی گفت : صادرات گاز ایران با خط لوله از سال 1384 تا سال 1403 از 13 میلیون مترمکعب در روز به 304 میلیون مترمکعب افزایش می یابد که این رقم برای گاز مایع به ترتیب صفر تا 188 میلیون مترمکعب است .

محمد جواد عاصمی پور افزود : بدین ترتیب صادرات گاز ایران با خط لوله و گاز مایع در مجموع از 13 میلیون مترمکعب در روز در سال 1384 به 492 میلیون مترمکعب در روز در سال 1403 می رسد .

وی اضافه کرد : مجموع صادرات گاز ایران به صورت خط لوله و ال ان جی در سال 1398 به میزان 491 میلیون مترمکعب در روز و در سال 1393 نیز 378 میلیون مترمکعب در روزخواهد بود .

وی درباره پیش بینی تولید گاز طبیعی غنی در طول سال های 1384 تا 1403 یا سند جشم انداز گفت : مجموع تولید گازدر سند چشم انداز که یک سال از آن گذشته است، از 436 میلیون مترمکعب در روز به 1820 میلیون مترمکعب در سال 1403 افزایش می یابد .

عاصمی پوربا اشاره به پیش بینی اکتشافات نفت وگاز در برنامه بیست ساله گفت : جمع کل اکتشافات در بخش نفت از 500 به 11 میلیون و 200 هزار بشکه و در بخش گاز نیز ادز 120 میلیارد مترمکعب در روزدر سال 1384 به 3348 میلیارد مترمکعب در سال 1403 می رسد .

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد : مجموع اکتشافات نفت در بخش خشکی و دریا در دریای خزر در این مدت از 500 میلیون بشکه در سال 1384 به 8500 میلیون بشکه در سال 1403 افزایش می یابد که این رقم در دریای خزر به ترتیب صفر و 2700 میلیون بشکه است .

وی درباره شاخص های شرکت ملی نفت ایران در برنامه بیست ساله توسعه کشور گفت : متوسط تولید نفت خام از 4 میلیون و 21 هزار بشکه در روز به 4 میلیون و 233 هزار بشکه در سال 1403 افزایش می یابد .

به گفته عاصمی پور ، شاخص شرکت ملی نفت ایران در این سند 20 ساله در بخش نفت خام خوراک پالایشگاه ها در اولین سال از این سند بیست ساله ، یک میلیون و 598 هزار بشکه است که به دومیلیون و 682 هزار بشکه در سال 1403 می رسد .

وی تصریح کرد : همچنین صادرات نفت نیز از دومیلیون و 424 هزار بشکه به یک میلیون و 551 هزار بشکه افزایش می یابد که بدین ترتیب گاز جای بخشی از کاهش صادرات نفت را می گیرد .

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور بهره برداری و تولید اضافه کرد : برنامه های توسعه ای نفت و گاز طی بیست سال آینده در بخش اکتشافات جدید نفت وگاز به میزان 11 میلیارد بشکه نفت خام و 4/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است .

وی توسعه میادین اهواز ، مارون ، بی بی حکیمه ، میادین منصوری ، پارسی ، کرنج ، پازنان ، رگ سفید ، شادگان ، گچساران ، آب تیمور ، خویز ، منصور اباد ، زاغه ، پایدار ، پایدار غرب ، چشمه خوش ، دهلران را از مهمترین برنامه های توسعه ای در بخش نفت دانست .

وی گفت : در بخش گاز نیز پروژه هایی همانند توسعه میادین شانول ، وراوی ، هما ، فاز 2 پارسیان ، تابناک ، تنگ بیجار ، گشوی جنوبی و... در دست اجراست .

عاصمی پور تصریح کرد : طرح های تولید گاز طبیعی مایع ، احداث تاسیسات مایع سازی ایران ال ان جی به ظرفیت 7/9 میلیون تن در سال ، پرشین ال ان جی به ظرفیت 16 میلیون تن در سال و پارس ال ان جی به ظرفیت 10 میلیون تن در سال جمعا به میزان 7/35 میلیون تن در سال از دیگر برنامه ها محسوب می شود .

وی با اشاره به نحوه تامین سرمایه گذاری های مورد نیاز از محل منابع مختلف مالی نیز گفت : در طول 20 سال ، 22/40 میلیارد دلار از قراردادهای بیع متقابل ، 54/43 میلیارد دلار از بیع متقابل گازی و بهینه سازی و 46/32 میلیارد دلار نیز از فاینانس تامین اعتبار می شود .

وی تاکید کرد : 49/72 میلیارد دلار نیز از محل منابع داخلی تامین می‌شود که بدین ترتیب درمجموع 72/188 میلیارد دلار سرمایه تا 20 سال آینده از منابع داخلی و خارجی برای صنعت نفت ایران جذب می شود .

وی با اشاره به فعالیت های برون مرزی شرکت ملی نفت ایران گفت : به کار گیری دکل ایران خزر در کشور ترکمنستان ، ساخت مخازن ذخیره نفت خام به طور مشترک با چین درکشور چین ، پروژه توسعه میدان گازی رام در دریای شمال ترکمنستان ، پروژه شاه دنیز در کشور آذربایجان ، مشارکت شرکت ملی نفت ایران و شارجه در تولید میدان مشترک مبارک ، فعالیت های آموزشی شرکت ملی حفاری ایران درحوزه های تخصصی حفاری در شرکت نفت ونزوئلااز مهمترین پروژه های خارجی ایران است .