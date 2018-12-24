به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آمار ۹ ماهه ثبت وقایع حیاتی در لرستان اظهار داشت: در این مدت، ۲۴ هزار و ۹۹۸ واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

به ازای هر ۱۰۶ پسر، ۱۰۰ دختر در لرستان متولد شده است

وی با بیان اینکه از کل ولادت های ثبت شده در سال جاری، ۵۱.۵ درصد پسر و ۴۹.۵ درصد دختر بوده اند، تصریح کرد: در مجموع به ازای هر ۱۰۶ پسر، ۱۰۰ دختر متولد شده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان با تاکید بر اینکه میانگین سن مادران ۲۹ سال و میانگین سن پدران ۳۰ سال بوده است، افزود: بیشترین آمار ثبت موالید مربوط به تیرماه با ۲ هزار و ۹۳۹ واقعه و کمترین آمار مربوط به آذرماه با دو هزار و ۴۹۸ واقعه ولادت بوده است.

۳۹۶ مورد از ولادت های سال جاری مربوط به نوزادان دوقلو و ۷ مورد مربوط به نوزادان سه قلو بوده است

امانی پور با اشاره به اینکه از کل ولادت های ثبت شده، ۶۵.۳ درصد شهری و ۳۴.۷ درصد روستایی بوده است، ادامه داد: در طی ۹ ماهه سال جاری در هر شبانه روز ۹۱ نوزاد در استان متولد شده است؛ همچنین در هر ساعت تقریبا ۴ نوزاد متولد شده است.

وی یادآور شد: ۳۹۶ مورد از ولادت های سال جاری مربوط به نوزادان دوقلو و ۷ مورد مربوط به نوزادان سه قلو بوده است.

در هر شبانه روز ۲۴ مورد فوت به ثبت رسیده است

مدیرکل ثبت احوال لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۶ هزار و ۶۲۲ واقعه فوت در لرستان ثبت شده است، گفت: از کل فوت های ثبت شده در این مدت، ۵۷.۶ درصد مرد و ۴۲.۴ درصد زن بوده اند.

امانی پور با بیان اینکه از تعداد کل فوت های ثبت شده، ۶۷.۲ درصد شهری و ۳۲.۸ درصد روستایی بوده است، تصریح کرد: به طور متوسط در هر شبانه روز ۲۴ مورد فوت به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: مهم ترین عوامل مرگ و میر در ۹ ماهه اول سال جاری، بیماری های قلبی و عروقی با ۳۵.۱ درصد، بیماری های بد تعریف شده مانند کهولت سن با ۱۴.۱ درصد، سرطان و سایر تومورها با ۱۰.۹ درصد و حوادث غیرعمدی با ۹ درصد بوده است.

در هر شبانه روز ۴۷ واقعه ازدواج در لرستان ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۹ مورد بوده است

مدیرکل ثبت احوال لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ازدواج و طلاق در این استان اشاره کرد و افزود: در ۹ ماهه سال جاری، تعداد ۱۲ هزار و ۹۲۵ مورد ازدواج به ثبت رسیده است، در هر شبانه روز ۴۷ واقعه ازدواج در لرستان ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۹ مورد بوده است.

امانی پور یادآور شد: میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۹ سال و برای زنان ۲۳.۸ سال بوده است.

در هر شبانه روز تعداد ۱۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده است

وی با بیان اینکه در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۸۰۶ مورد طلاق در لرستان به ثبت رسیده است، تصریح کرد: در هر شبانه روز به طور متوسط تعداد ۱۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل نیز ۱۰ واقعه بوده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان با تاکید بر اینکه میانگین سن طلاق در استان برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال بوده است، افزود: تعداد ۳۴۷ مورد طلاق یعنی ۱۲.۴ درصد طلاق ها با گذشت کمتر از یک سال از ازدواج زوج ها رخ داده است.

امانی پور با اشاره به اینکه فراوانی ۵ نام پسران در سال جاری، به ترتیب حسین، امیرعلی، محمد، امیرحسین و علی بوده است، اظهار داشت: همچنین بیشترین فراوانی ۵ نام دختران نیز به ترتیب فاطمه، آوا، زهرا، نیکا و باران بوده است.