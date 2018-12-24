۱۶۵ فقره کارت بازرگانی در مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران اظهار داشت: با توجه به جلسات منظم کمیته پالایش کارت بازرگانی و نظارت جدی بر فعالیت دارندگان کارت های بازرگانی، از ابتدای سال تاکنون ۱۰۶ فقره کارت بازرگانی در مازندران باطل شده است.

وی با اعلام این مطلب که استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر غیرقانونی می باشد به صاحبان کارت های بازرگانی توصیه کرد از در اختیار گذاشتن کارت های خود به دیگران جداً خودداری کرده چرا که استفاده نادرست از این مسأله می تواند برای آنها عواقب حقوقی در پی داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان یادآور شد: در طی این مدت تعداد ۲۳۳ فقره کارت در سه گروه حقیقی، حقوقی و تعاون تمدید شده است.