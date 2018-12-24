به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که صبح امروز در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد اظهارداشت: اهمیت پژوهش در اسناد بالادستی ما ، یعنی قرآن، احادیث، سخن بزرگان دین و تاریخ کهن ایران بسیار بالا است و ما هم باید بر همین اساس حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه دانایی یکی از محورهای اصلی پیشرفت و تعالی کشورهاست، افزود: هر کشوری دانایی و علم بیشتری داشته باشد پیشرفت و تعالی بیشتری نیز به دست می آورد.
امیر سیاری با تاکید بر اهمیت پژوهش، گفت: هیچ کشوری بدون پژوهش به رشد و پیشرفت نمی رسد. عدم پژوهش موجب راکد ماندن دانش و جامعه می شود. پیشرفت پایدار ریشه در تحقیق و پژوهش دارد و اگر پژوهش نباشد پیشرفت پایدار به دست نمی آید.
وی افزود: امروز دیگر زمان خطا و اشتباه کردن در مدیریت نیست، باید با اتکا به تحقیق و پژوهش در همه حوزه ها حرکت کرد و پژوهش را محور اصلی همه امور قرار دهیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ما در عصری هستیم که آینده ما با عدم قطعیت روبروست پس برای ساخت آینده باید با علم، کار کرد زیرا ساخت آینده نیاز علم و پژوهش است.
وی افزود: اگر جامعه نتواند روندی را تولید کند باید تابع دیگران باشد و در این مسیر موفق نخواهد شد، مقام معظم رهبری همواره می فرمایند «به سلاح هایی دست بیابید که دیگران ندارند»این یعنی پیشرفت و به این دانش و توان می توان اتکا کرد .
دریادار سیاری، داشتن نقشه راه و آینده نگری را امری ضروری دانست و گفت: در برنامه ریزی ها باید محصولات و علمی تولید شود که نیاز های روز ما را در نیروهای مسلح حل کند ، این یعنی پیشرفت و توسعه.
وی افزود: نیروهای مسلح براساس فرمایشات مقام معظم نباید از دیگر کشور ها تبعیت کند ، مهندسی معکوس یا خرید دانش تولید تجهیزات دفاعی از دیگر کشور ها موجب پیشرفت نمی شود و امنیتی که با خود به همراه می آورد امنیت عاریه ای است که بسته به خواست کشور های قدرت مند است ، اقدام برخی کشورهای منطقه برای خرید تسلیحات از دیگر کشور ها موجب وابستگی آنها شده و نمیتواند برای آنها امنیت پایدار به همراه داشته باشد.
دریادار سیاری در ادامه تصریح کرد: نیروهای مسلح باید تبعیت از دیگران را برای خود ننگ بدانند و با استقلال فکر و اندیشه حرکت کنند.
وی ادامه داد: اگر با علم عاریهای سلاح تولید کنیم آن سلاح هم یک سلاح عاریهای است و اگر امنیت ما با آن سلاح عاریهای حاصل شود، دارای امنیت عاریهای خواهیم بود و امنیت عاریهای مثل جزر و مد است.
رییس ستاد ارتش با اشاره به وابستگی برخی کشورهای منطقه به قدرت های جهانی برای تامین امنیت خود اظهارداشت: آمریکا با حربه ایرانهراسی، سلاحها و مهمات و تجهیزات خود را به برخی از کشورهای همسایه ما میفروشد و امنیت عاریهای را در آنجا ایجاد میکند.
وی با اشاره به دشمنی های استکبار جهانی با انقلاب اسلامی ایران گفت: دشمن می گفت جمهوری اسلامی ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید و ما به کوری چشم دشمنان بزرگترین جشن دهه فجر را امسال خواهیم گرفت. در نیروهای مسلح علی رغم همه تهدیدات و تحریمها و فشارها، دهه فجر امسال، چند نمایشگاه را برگزار خواهیم کرد و دستاوردهای خود را به نمایش خواهیم گذاشت.
معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه به پیشرفت های ارتش در حوزه نظامی و دفاعی اشاره کرد و گفت: نیروهای چهارگانه ارتش پیشرفتهای بسیار زیادی داشتند، و امروز نیروی زمینی یک نیروی کاملا خودکفاست و تجهیزات بسیار استراتژیکی تولید میکند،
دریادار سیاری با بیان اینکه در پدافند هوایی بسیار قدرتمند هستیم و کوچکترین پهپاد را در فاصله ۱۲۰ کیلومتری با موشک میزنیم، تاکید کرد: در نیروی هوایی نیز با قدرت جنگنده هوایی صددرصد بومی میسازیم و به آسمان میفرستیم، در نیروی دریایی با ناوهای بومی خود امنیت اقتصادی کشور و منطقه را تامین میکنیم، همه این پیشرفت ها به برکت انقلاب اسلامی و هدایت های هوشمندانه امام خمینی ره و مقام معظم رهبری به دست آمده است.
امیر سیاری در پایان تصریح کرد: تکیه بر جوانان مستعد و متخصص، کشور ما را به جایگاه مرجعیت علمی در جهان میرساند.
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