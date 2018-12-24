تولیدکنندگان داخلی باید به پایگاه های فکری علمی اعتماد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی امروز در افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشی خاطرنشان کرد: چند سالی است که این نمایشگاه برگزار و سال به سال به اهمیت آن افزوده می شود.

وی با بیان اینکه گاهی زمان، ارزش و اعتبار کارها را دقیق تر نشان می دهد، گفت: در حال حاضر دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، ظرفیت های خوبی دارند که آن را می توانیم در رتبه بندی های علمی مشاهده کنیم.

وی افزود: ما رتبه ۱۶ تولید علم و رتبه اول سرعت رشد تولیدات علمی را در سال گذشته میلادی به خود اختصاص داده ایم.

وزیر علوم با بیان اینکه همچنین در منطقه رتبه اول را از نظر رشد تولیدات علمی داریم، گفت: ما باید به سمت تولید ثروت و کارآفرینی حرکت کنیم که در این راستا پارک های علم و فناوری از چند سال گذشته ایجاد شده اند.

وی افزود: همچنین در برخی رشته های تخصصی ایران رتبه زیر ۱۰ را در بین مراکز دنیا به خود اختصاص داده است.

غلامی تاکید کرد: وزارت علوم در راستای حمایت از تبدیل دانش و فناوری به دستاوردهای کاربردی حمایت های مالی را از حوزه پژوهش به سمت حمایت از شرکت های جوان هدایت کرده است.

وی ادامه داد: در حالی که در مجموع بخش کمی از اعتبارات پژوهشی را داریم، حمایت ها را به این شرکت ها سوق داده ایم.

وزیر علوم تاکید کرد: اگر تمام دستگاه ها اعتبارات پژوهشی را به این سمت سوق دهند، یک حرکت جهادی و ملی انجام می شود که با اقتدار کشور ما همراه است.

غلامی خاطرنشان کرد: در حوزه حمایت از پژوهش ها، صندوق های نوآوری و شکوفایی به عنوان سرمایه گذار روی طرح های فناورانه حضور دارند که به صورت ریسک پذیر فعالیت می کنند و از شرکت های در حال رشد حمایت هایی را در نظر گرفته اند.

وی تاکید کرد: ما ظرفیت های بالایی داریم اگر چه تجربه این کار خیلی طولانی نیست اما نمونه های متفاوتی داشته ایم؛ ضروری است که تمام تولیدکنندگان داخلی در بخش های صنعتی به پایگاه های فکری اعتماد کنند و قدم بگذارند و همکاری خود را با این نهادها آغاز کنند.

وزیر علوم اظهارداشت: نمونه های خوبی برای عرضه تقاضای فناوری داریم که حاصل آن پیش روی صاحبان فناوری و بخش صنعت خواهد بود. امیدواریم این موضوع روز به روز تقویت شود.