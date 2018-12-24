عدم درج قیمت و گرانفروشی در صدر تخلفات بازار یلدا در خراسان جنوبی

محمد حسین اشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه شب یلدا از ۲۴ آذرماه گذشته در استان آغاز و تا پایان آذرماه نیز ادامه داشت.

وی با اشاره به اجرای طرح در مرکز استان و شهرستان ها، بیان کرد: در این طرح ۱۵ اکیپ گشت در سراسر استان بر بازار شب یلدا به صورت ویژه نظارت داشتند.

تذکر به ۱۲ واحد صنفی متخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح ۴۲ مورد بازرسی از آجیل فروشی ها، میوه فروشی ها، قنادی ها، بازارهای روز و میادین میوه و تره بار انجام شده است.

اشرفی، عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور خرید را از جمله مهمترین تخلفات مشاهده شده در این بازرسی ها عنوان کرد و گفت: در این گشت های مشترک که با همکاری سایر دستگاه های نظارتی انجام شد ۱۲ واحد صنفی متخلف تذکر گرفتند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت طی بازرسی های سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان تخلفاتی از سوی برخی واحدهای صنفی گزارش شده که بعد از تایید به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

به گفته وی طی هشت ماه گذشته دو هزار و ۸۰۸ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و تاکنون به دو هزار و ۷۰۰ پرونده در این شعب رسیدگی شده است.