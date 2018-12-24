  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

سخنران بعثه رهبری در کربلا:

پیروی از سیره امام حسین (ع) سعادت بخش است

پیروی از سیره امام حسین (ع) سعادت بخش است

سخنران بعثه رهبری در کربلا با بیان اینکه پیروی ازسیره امام حسین (ع) سعادت بخش است ، اظهار داشت: روش و سبک زندگی آن حضرت الگوی بی نظیری برای بشریت است .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین فرشاد یزدی سخنران بعثه رهبری در کربلا در جمع زائران ایرانی در حرم حضرت سیدالشهداء، بر لزوم مطالعه سیره و روش زندگی امام حسین (ع)  تاکید کرد و گفت: روش و سبک‌زندگی آن حضرت الگوی بی نظیری برای بشریت است.

وی گرفتاری بشریت را فاصله داشتن از مکتب فکری و رفتاری امام حسین دانست و گفت: پیروی از سیره امام حسین سعادت بخش است.

یزدی خاطر نشان کرد: زندگی امام حسین ترازوی واقعی برای سنجش و وزن کردن زندگی ماست و نباید زندگی آن حضرت را فقط در واقعه عاشورا خلاصه کنیم بلکه باید دید آن حضرت ۵۷ سال در مدینه، قبل از عاشورا چگونه زندگی کرده است.

سخنران بعثه رهبری با اشاره به سخاوت امام حسین افزود: یکی از سیره های زیبای زندگی امام حسین احسان و انفاق است و ایشان درس سخاوت به ما می آموزد.

وی گفت: وقتی علی بن مهزیار اهوازی به خدمت امام عصر (عج) رسید گلایه می‌کند که چرا از زیارت شما محروم هستیم، حضرت فرمود: علت اساسی برای عدم زیارت امام چند چیز است که یکی از آنها به فکر مستمندان و فقرا نبودن است.

کد مطلب 4493746
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها