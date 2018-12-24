پیروی از سیره امام حسین (ع) سعادت بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین فرشاد یزدی سخنران بعثه رهبری در کربلا در جمع زائران ایرانی در حرم حضرت سیدالشهداء، بر لزوم مطالعه سیره و روش زندگی امام حسین (ع) تاکید کرد و گفت: روش و سبک‌زندگی آن حضرت الگوی بی نظیری برای بشریت است.

وی گرفتاری بشریت را فاصله داشتن از مکتب فکری و رفتاری امام حسین دانست و گفت: پیروی از سیره امام حسین سعادت بخش است.

یزدی خاطر نشان کرد: زندگی امام حسین ترازوی واقعی برای سنجش و وزن کردن زندگی ماست و نباید زندگی آن حضرت را فقط در واقعه عاشورا خلاصه کنیم بلکه باید دید آن حضرت ۵۷ سال در مدینه، قبل از عاشورا چگونه زندگی کرده است.

سخنران بعثه رهبری با اشاره به سخاوت امام حسین افزود: یکی از سیره های زیبای زندگی امام حسین احسان و انفاق است و ایشان درس سخاوت به ما می آموزد.

وی گفت: وقتی علی بن مهزیار اهوازی به خدمت امام عصر (عج) رسید گلایه می‌کند که چرا از زیارت شما محروم هستیم، حضرت فرمود: علت اساسی برای عدم زیارت امام چند چیز است که یکی از آنها به فکر مستمندان و فقرا نبودن است.