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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

صبح دوشنبه رخ داد؛

دو کشته و ۴ مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی در استان بوشهر

دو کشته و ۴ مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی در استان بوشهر

بوشهر - جانشین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از دو کشته و ۴ مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی در استان بوشهر خبر داد.

احسان ایزدپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز نیروهای امدادی هلال احمر استان دو فقره تصادف را در محورهای عسلویه به کنگان و برازجان به شیراز را پوشش امدادی دادند.

وی اضافه کرد: بر اثر برخورد دو سواری در محور عسلویه به کنگان متاسفانه دو سرنشین خودرو بر اثر جراحات وارده فوت کردند که نیروهای امدادی پایگاه شهید بلوچ کنگان و نیروهای اورژانس ۱۱۵ عملیات رهاسازی سرنشینان را انجام داده‌اند.

جانشین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: بر اثر برخورد دو خودرو پارس و ۴۰۵ در محور برازجان به شیراز ۴ مصدوم به جای گذاشت.

ایزدپناه ادامه داد: مصدومین توسط عوامل پایگاه امدادی دریاقلی   هلال احمربرازجان و همچنین اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان برازجان انتقال داده شدند.

کد مطلب 4493748

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