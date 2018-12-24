دو کشته و ۴ مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی در استان بوشهر

احسان ایزدپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز نیروهای امدادی هلال احمر استان دو فقره تصادف را در محورهای عسلویه به کنگان و برازجان به شیراز را پوشش امدادی دادند.

وی اضافه کرد: بر اثر برخورد دو سواری در محور عسلویه به کنگان متاسفانه دو سرنشین خودرو بر اثر جراحات وارده فوت کردند که نیروهای امدادی پایگاه شهید بلوچ کنگان و نیروهای اورژانس ۱۱۵ عملیات رهاسازی سرنشینان را انجام داده‌اند.

جانشین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: بر اثر برخورد دو خودرو پارس و ۴۰۵ در محور برازجان به شیراز ۴ مصدوم به جای گذاشت.

ایزدپناه ادامه داد: مصدومین توسط عوامل پایگاه امدادی دریاقلی هلال احمربرازجان و همچنین اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان برازجان انتقال داده شدند.