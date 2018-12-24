بزرگداشت پری صابری و محمدمهدی فرقانی در جشن منتقدان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین جشن سالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، عصر پنجشنبه ۶ دی ۹۷ برگزار می‌شود.

در این مراسم، آیین نکوداشت پری صابری کارگردان تئاتر و نیز محمدمهدی فرقانی روزنامه‌نگار و رییس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

معرفیِ نمایش‌های برگزیده سال ۹۶، ناشرِ برگزیده حوزه تئاتر، فعال‌ترین عضو انجمن، موثرترین برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در زمینه تئاتر و بهترین گروه تئاتری سال ۹۶ از دیگر بخش‌های این جشن است. ضمن آنکه امسال نیز همچون سنوات گذشته، نشان مسئولیت اجتماعی به ۲ اثر نمایشی سال ۹۶ که کارکرد موثر اجتماعی داشته‌اند، اعطا می‌شود.

علاوه بر این، لوح ویژه کمیسیون ملی یونسکو نیز به ۲ هنرمندی که در طیف وسیعی از آثارشان به تمدن، فرهنگ و هنر ایرانی پرداخته‌اند، اعطا خواهد شد.

همچنین از برگزیدگان هفدهمین مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر نیز در هفت گرایش رسانه‌ای تجلیل به عمل خواهد آمد.

این جشن با حمایت و مشارکت خانه تئاتر، صندوق اعتباری هنر، بیمه تعاون، مرکز موسیقی بتهوون، دبیرخانه مسئولیت اجتماعی کشور و کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران در سالن زنده‌یاد عباس کیارستمی برگزار می‌شود.