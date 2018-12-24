۳۸ پروژه بهداشتی و درمانی در جنوب سیستان وبلوچستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار سیستان و بلوچستان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مردم و به طور همزمان ۳۸ پروژه بهداشتی و درمانی در محل سالن همایش‌های دانشگاه ولایت ایرانشهر از طریق ویدئوکنفرانس مورد بهره برداری قرار گرفت.

سید حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه مراسم این مراسم اظهار داشت: روز امروز شاهد مراسم کلنگ زنی بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شهرستان چابهار بودیم و دیشب هم در شهرستان ایرانشهر یک بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کلنگ زنی شد.

وی افزود: باعث ناراحتی ما است که می بینیم مردم عزیز ما در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای دریافت خدمات درمانی مجبور هستند به استان های مجاور سفر کنند.

وی با اشاره به اینکه در قالب طرح تحول سلامت کارهای بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است، تصریح کرد: ما امروز شاهد افتتاح ۲۰هزار متر مربع در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر خواهیم بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: طی ۳ الی ۴ سال آینده و با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شاهد بهره برداری از پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر خواهیم بود.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این مراسم گفت : شاید مهمترین مشخصه طرح تحول سلامت عدالت درمانی بود که در این طرح دیده شد و ما امروز یکی از سطح های درخشان عدالت درمانی را شاهد هستیم.

محمد نعیم امینی فرد عنوان کرد: بی نظیر یا کم نظیر است که عملیات ایجاد بیش از ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی در یک فاصلهدر یک منطقه آغازشود و این نشان از عدالت درمانی است.

گفتنی است، افتتاح ۴ پروژه بهداشتی و درمانی با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان در شهرستان نیکشهر از دیگر برنامه های سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جنوب استان سیستان و بلوچستان بود.

همچنین افتتاح ۳۸ پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستانهای دلگان ، فنوج ، سرباز و قصرقند از طریق ویدیو کنفرانس در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه ولایت ایرانشهر با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار سیستان و بلوچستان، ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران شهرستان های ایرانشهر و مهرستان از دیگر برنامه ها این سفر بود.