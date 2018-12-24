رقابت های والیبال دسته دو کارگری در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای والیبال دسته دو کارگری، تیم محب قزوین با نتیجه دو بر یک تیم مدیریت پسماند شهرداری را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

در دیدار رده بندی تیم نیروگاه شهید رجایی با غلبه بر سندن ایرانیان به مقام سومی دست یافت.

سه تیم برتر این رقابتها فصل آینده در رقابتهای دسته اول والیبال کارگری استان شرکت می کنند.

مسابقات والیبال دسته دوم کارگران استان در سالن کوثر برگزار شد.

دومین دوره مسابقات شطرنج بلیتس اوژن برگزار شد

در پایان دومین دوره رقابت های بلیتس اوژن، رضا مهدوی با کسب ۱۲.۵ امتیاز قهرمان شد، فرهاد کربلایی صادقی و محمدرضا شهبازی به ترتیب دوم و سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۱۸ شطرنج باز به میزبانی بنیاد شطرنج مهدی بویه برگزار شد.

برد شاگردان سعید دقیقی در بازی دوستانه

تیم فوتبال کاسپین قزوین که خود را برای نیم فصل دوم مسابقات لیگ دو فوتبال کشور آماده می کند، در دیدار تدارکاتی در کرج به مصاف تیم دسته سومی شهدای رزکان رفت و با سه گل به برتری رسید.

تیم فوتبال امید کاسپین هم که قرار بود در محمدیه به مصاف ستاره شهر به رود، به دلیل نا مساعد بودن زمین، این بازی برگزار نشد.

نشست هیئت های ورزشی استان برگزار شد

نشست تخصصی روسای هیئت های ورزشی استان با مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

این نشست با موضوع بررسی ورزش همگانی و قهرمانی استان و وضعیت نتایج تیم های اعزامی به المپیاد استعدادهای برتر برگزار شد.

در این نشست از محسن بهشتی راد، یخ نورد قزوینی که نخستین نشان نقره تیمی رقابت های جهانی را کسب کرده بود تجلیل شد.