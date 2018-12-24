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۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

تلاش بارسلونا برای جذب «مارکوس راشفورد»

تلاش بارسلونا برای جذب «مارکوس راشفورد»

بارسلونا درصدد است مارکوش راشفورد را از منچستریونایتد به خدمت بگیرد. بارسا در این راه باید با رئال مادرید و میلان رقابت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال بارسلونا، رئال مادرید و میلان به دنبال جذب مارکوس راشفورد هستند. روزنامه انگلیسی اکسپرس ساندی مدعی شده مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد تصمیم دارد در پایان فصل از تیمش جدا شود و البته باشگاه‌های زیادی هم مشتاق جذب او هستند.

این اولین بار نیست که درباره آینده راشفورد گمانه‌زنی می‌شود. این بار هم گفته می‌شود بیش از همه بارسلونا به دنبال جذب این بازیکن جوان است. این روزنامه نوشته از بین پیشنهاداتی که برای او مطرح شده پیشنهاد بارسا وسوسه‌کننده‌ترین بوده و البته رئال مادرید و میلان هم آلترناتیوهای خوبی برای او هستند.

راشفورد از زمان کار مورینیو در یونایتد در این تیم راضی نبوده و حالا امیدوار است با آمدن اوله‌گونار سولسشیر شرایط برایش بهتر شود و شاید بتواند روزهای خوبی در باشگاه منچستر داشته باشد. اما در صورتی که با مربی جدید هم در مسیر درست قرار نگیرد مطمئنا تصمیمش برای ترک باشگاه را عملی می‌کند.

کد مطلب 4493765

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