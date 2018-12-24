دستور تاج برای لغو مراسم بدرقه تیم ملی در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال قصد داشت پیش از حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در امارات و شرکت در جام ملت های آسیا برای این تیم یک مراسم بدرقه در جزیره کیش برگزار کند. با این حال، فرصت محدود تیم ملی بعد از سفر به کیش و سپس عزیمت به سمت امارات این اجازه را نمی داد که برنامه ریزی دقیق و شفافی برای بدرقه ملی پوشان صورت بگیرد.

این مسئله باعث شد تا روز گذشته جلسه ای در فدراسیون فوتبال برگزار و در این خصوص تصمیم گیری شود. هرچند که مهدی تاج تاکید کرد با برگزاری مراسم به این شکل مخالف است.

تاج در این خصوص گفت: اختلاف نظری بین معاون فرهنگی فدراسیون و مسئولان اداره کننده تیم ملی وجود داشت. امروز نامه ای از کمیته تیم های ملی دریافت کردم که آنها درخواست کرده بودند این مراسم لغو شود. آنها گفتند که فرصت کم است و باید تیم ملی به تمریناتش در امارات برسد.

وی ادامه داد: درخواست کمیته تیم های ملی از فدراسیون این بود که این مراسم لغو شود. تصمیم خود من این است که تیم ملی در اولویت باشد. دلمان نمی خواهد برنامه های تمرین تیم ملی را برهم بزنیم. به همین خاطر گفتم اگر تیم ملی درخواست جدی برای تمرین کردن در امارات دارد این مراسم لغو شود.